Uuden tiedon valossa alkaa vakavasti näyttää siltä, että opiskelun ja työn sijasta työttömyysturvan ikärajat vain sysäävät apua ja tukea kaipaavat nuoret toimeentulotuen piiriin ja pahimmillaan kiihdyttävät syrjäytymisen kierrettä.

Työttömyysturvan ehdot ovat alle 25-vuotiaille nuorille muita kansalaisia tiukemmat. Nuori voi esimerkiksi menettää oikeutensa työttömyysturvaan mikäli ei hae opiskelemaan, ei ota paikkaa vastaan tai keskeyttää opintonsa. Jos nuori ei täytä ehtoja, hän putoaa toimeentulotuen piiriin.

Työttömyysturva siis kohtelee eri ikäisiä aivan eri tavoin. Joku voisi kutsua tätä ikäsyrjinnäksi. Ei olekaan ihme, että perustuslakivaliokunta on joutunut pohtimaan nuorten työttömyysturvan ehtoja tasaisin väliajoin. Toistaiseksi valiokunta on katsonut, että nuoren työttömän riski syrjäytyä työmarkkinoilta on hyväksyttävä syy nuorten erilaiselle kohtelulle.

Asiaan liittyy kuitenkin suuri mutta: kantaa muodostettaessa käytössä on ollut hyvin vähän tutkittua tietoa. Valiokunta onkin jo monesti todennut, että jos vuodesta 1996 voimassa ollut ikäraja halutaan säilyttää, sen perusteluksi olisi löydyttävä tutkimustietoa. Nyt valiokunnan kaipaamaa tietoa alkaa vähitellen olla.

Kelan rekisteriselvitys nuorista toimeentulotuen saajista vuodelta 2018 paljasti, että merkittävä osa perustoimeentulotuella elävistä nuorista on päätynyt toimeentulotuelle juuri siksi, että nuori on menettänyt oikeutensa työttömyysturvaan.

Eduskunnan on pian tarkasteltava uudelleen, ovatko työttömyysturvan ikäperusteiset sanktiot perustuslain mukaisia. Nyt järjestelmä vain syrjäyttää nuoria ja työntää heidät tarkoituksella marginaaliin.

Eero Löytömäki

vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, sosiaaliturvakomitean asiantuntijajäsen

