Suomen terveyspalvelujärjestelmä on luonteeltaan jo nyt amerikkalainen. Sote-esitys vain vauhdittaa tätä kehitystä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen kirjoitti (HS Mielipide 6.10.), että rahoitusmalli on uhka tasa-arvolle. Terveydenhuollon menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2018 Suomessa yhdeksän prosenttia, kun se muissa Pohjoismaissa on 10,3–11 prosenttia. Terveydenhuollon käyttömenojen julkinen rahoitus Suomessa on 76,9 prosenttia ja Ruotsissa 85,1 prosenttia.

Meillä siis terveydenhuollon rahoitus on vähäinen kokonaisuudessaan. Sairaat maksavat kalliisti ja saavat vähemmän palveluita. Pohjoismaisen tason saavuttaminen edellyttäisi 3–4 miljardin euron lisärahoitusta. Tuomisen kritisoima rahoituksen palvelutarvepohjaan perustuva tasa-arvo ei paranna terveydenhuoltoamme. Se lisää kurjuuden tehokkaasti Uudellemaalle.

Suomen terveyspalvelujärjestelmä on luonteeltaan jo nyt amerikkalainen; töissä käyvillä, opiskelijoilla ja varakkailla on parempi palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Sote-esitys vain vauhdittaa tätä kehitystä.

Yksi keskeinen peruste koko uudistukselle on ollut sote-palveluiden integrointi yhdelle järjestäjälle, maakunnalle. Tältäkin osalta esitys lisää epätasa-arvoa, kun 30 prosenttia suomalaisista – Uusimaa – jätetään integraation ulkopuolelle. Siten epätasa-arvoa tuo jatkossa myös maantieteeseen liittyvä peruste. Ylipäätään uusien alueiden lisääminen esitykseen on aivan väärä suunta, kun muistelemme, että asiantuntijat puolsivat aikoinaan viiden alueen mallia.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen esitystä tehtiin hyvin avoimesti ja sen eri vaiheita valmistelivat isot alueelliset toimikunnat. Näkemykset saivat julkisuutta, kun pohdittiin tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä.

Tämä uudistus on valmistunut kabinettien hämärissä ilman yhtään hiiskuntaa etenemisestä. Avoimuudesta hallitusta ei voi kiittää. Valmistelusta puuttui avoimuus sekä sisällöstä tahto ratkaista keskeiset ongelmat. Esitys vaarantaa erityisesti perusterveydenhuoltomme tulevaisuuden ja on – kuten Tuominen kirjoitti – uhka tasa-arvolle, mutta Tuomisen perusteluja laajemmin.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.