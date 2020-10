Virkeä ostoskeskus, jossa on toimintaa ja ihmisiä aamusta iltaan, pitää palvelut lähellä asukkaita.

Kontulan ja Puhoksen ostoskeskusten uudistamisesta, remontoinnista tai korvaamisesta uudella on käyty mielenkiintoista keskustelua. Usean kaupunginosan ostari on tullut elinkaarensa päähän, rapistunut ja kaipaa korjaamista ja jopa korvaamista. Näin myös Siltamäen ostoskeskus Koillis-Helsingissä.

Monta omistajaa matalassa ostoskeskuksessa ei edistä kunnollista kunnossapitoa. Se näkyy vuosikymmenten saatossa, kun korjauksista ei synny päätöksiä. Tällöin tullaan isomman ratkaisun eteen: pelastetaanko potilas jollain ohitusleikkauksella vai elinsiirrolla? Remontti ja uudisrakentaminen ovat tällöin vaihtoehtoina, joskus niiden yhdistelmä.

Ostoskeskus on alueensa sydän, joko sykkivä sellainen tai sammuva. Kuten keskustelussa on tuotu esiin, ostari ei ole vain rakennus tai tila. Ostari on enemmän – monilla alueilla se on asukkaiden kohtaamispaikka ja ulkoinen olohuone.

Virkeä ostoskeskus, jossa on toimintaa ja ihmisiä aamusta iltaan, pitää palvelut lähellä asukkaita. Kaupallisten palveluiden lisäksi ostarilla voi toimia julkisia palveluja – nykyään tehdään usein asuntoja palvelujen päälle lisäkerroksia rakentamalla hyvin onnistuneesti. Uudet asukkaat tuovat ostovoimaa ja palveluille käyttäjiä. Tätä toivotaan saatavan myös Siltamäen ostoskeskuksen uudistamisen yhteydessä.

Siltamäki tarvitsee uuden ostoskeskuksen asuinalueen sydämeen. Koillis-Helsingissä uudistetaan isosti Malmia lähivuosina ja Jakomäen keskusta jo tehdään. Aiemmin erittäin toimiva ja virkeä ostoskeskus ei enää remontilla korjaudu kuntoon, vaan korjaamisen sijaan tarvitaan korvaamista.

Ilman uutta ostoskeskusta nykyiset palvelut alueella kuihtuvat. Kaupallisesta Bermudan kolmiosta asukkaat joutuisivat hakemaan palvelunsa Vantaan puolelta Tammistosta tai Tikkurilasta, tai matkaamaan Malmille. Parempi on pitää palvelut lähellä ja kyetä tarjoamaan tilat toimijoille kussakin kaupunginosassa.

Timo Tossavainen

Siltamäki, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.