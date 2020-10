Päällimmäiseksi kriteeriksi urapolulla etenemiselle ei voi muodostua soveltuvuus tiimiin hyvän tyypin tai hymytytön roolin kautta.

Tasa-arvovaltuutettu lausui kesäkuussa syrjintäolettamasta Lapin yliopiston vararehtorivalinnassa. Kolmen huippuprofessorin yli käveltiin kilpailukykyisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kustannuksella (”Lapin yliopisto sivuutti vararehtorin valinnassa kolme naisprofessoria”, HS 6.10.).

Tilanne syntyi, kun valinnassa painotettiin soveltuvuuspykälää ja siirrettiin yksilöiden ansiot sekä motivaatiot syrjemmälle. Tämä heijastaa laajempaa yliopistokentän trendiä, jossa panostetaan ammattijohtajien kykyyn saada aikaan hyviä tuloksia. Unohdetaan, että professori voi olla sekä alansa huippu että johtajana kannuksensa ansainnut.

Johtaminen on osa professorin työnkuvaa monella tavalla. Professorilla on vahva johtajan rooli tutkimusryhmän, kansainvälisten tutkimuskonsortioiden, tutkimusyksikön sekä koulutusohjelmien johtamisen alueilla. Professorit pätevöityvät johtamisen arkeen ja tulosvastuuseen dekaanistossa.

Naisten rooli erilaisissa varajohtamisen tehtävissä tulee nähdä yhtä arvokkaana kuin miesten vastaava. Professoreilla kentän mahdollisuudet, rajanylityksiin haastaminen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen ovat selkäytimessä. Millään yliopistolla ei ole enää varaa jättää parhaita tieteen ja tki-työn johtajia sekä rahoituksen hankkimisessa rutinoituneita konkareita sivuun korkeimmista strategisista tehtävistä. Ei silloinkaan, kun he ovat naisia.

Erityisen tärkeää on kunnioittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sääteleviä käytänteitä. Hyvä hallintotapa ja avoimuus tuottavat luottamusta.

Kun ammattitaitoisia naisia ja professoreita syrjitään, unohdetaan, että organisaation etu on saada parhaimmat tulokset aikaan. Tutkimuksen kentän kilpailu rahoituksesta ja korkeatasoisesta julkaisemisesta on itsessään jo niin kova, että sen osaajille on kehittynyt erittäin luja paineensietokyky ja tahto päästä tuloksiin. Yliopistojen etu on tarjota läpinäkyviä urapolkuja niin, että huippusuoriutumisesta palkitaan urapolulla etenemisellä. Päällimmäiseksi kriteeriksi urapolulla etenemiselle ei voi muodostua soveltuvuus tiimiin hyvän tyypin tai hymytytön roolin kautta.

Jos yliopistossa kuitenkin mokataan tai ajaudutaan kiistaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevissa asioissa, ei vaikenemalla tai kieltämällä voiteta mitään. Joskus voi olla vaikeaa reflektoida tai tunnistaa omaa toimintaansa syrjiväksi. Pelkän olettamankin pitäisi nostattaa huoli ja nostaa asia yliopistoyhteisön keskusteluun.

Yksittäinen professori, saati sitten akateeminen pätkätyöntekijä, on aina altavastaajana isompaa instituutiota vastaan. Yliopistoyhteisön pitää kestää omien toimintatapojensa tarkastelu ja kriittisetkin puheenvuorot.

Satu Miettinen

taiteiden tiedekunnan dekaani, palvelumuotoilun professori, Lapin yliopisto

