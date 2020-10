Munuaisensiirto ei ainoastaan paranna saajan elämänlaatua ja eliniän ennustetta vaan säästää myös merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia.

Uutta munuaista odottaa Suomessa noin 450 ihmistä. Vuosittain tehdään keskimäärin 250 munuaisensiirtoa. Tehokas keino lisätä munuaisensiirtojen määrää on lisätä elävältä luovuttajalta tehtyjä siirtoja. Nykyisen lain mukaan munuaisen luovuttaja voi olla sukulainen, ystävä tai jopa anonyymi henkilö. Munuaisen luovuttajalle aiheutuu nyt kustannuksia sairausloman ansionmenetyksestä sekä tutkimusten ja seurantakäyntien matkoista ja mahdollisista pysäköintimaksuista.

Sairausvakuutuslain mukaisesti Kela korvaa siirron edellytysten selvittämiseksi ja elimen siirtoa varten tehdyt matkat elimen vastaanottajan kustannuksina. Tämä aiheuttaa luovuttajien korvausten suhteen epätasa-arvoa. Luovuttajan omavastuu matkoista on 300 euroa vuodessa. Ainoastaan jos munuaisen vastaanottajan matkojen omavastuu on jo täyttynyt, luovuttajan ei tarvitse maksaa tekemistään matkoista. Oikeudenmukaisinta olisi, että luovuttajan ei pitäisi maksaa matkoistaan omavastuuta missään tapauksessa.

Sairausvakuutuslaki ei tunne tilannetta, jossa luovuttaja on anonyymi. Anonyymillä luovuttajalla ei ole mahdollisuutta hakea korvausta matkoista, vaan hänen tulee maksaa kaikki kustannukset itse.

Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, jos työnantaja ei maksa hänelle palkkaa poissaolon ajalta. Luovuttajan sairauspoissaolon pituus on noin 4–6 viikkoa. Munuais- ja maksaliiton tekemän kyselyn perusteella noin kolmasosalle luovuttajista on aiheutunut ansionmenetystä. Ansionmenetys on ollut keskimäärin 1 500 euroa.

Munuaisensiirto ei ainoastaan paranna saajan elämänlaatua ja eliniän ennustetta vaan säästää myös merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia. Munuaissiirre säästää jo ensimmäisen vuoden kuluttua leikkauksesta yhteiskunnan varoja noin 40 000 euroa vuodessa verrattuna dialyysihoitoon. Lisäksi moni munuaisensiirron saanut palaa normaaliin elämään opiskelemaan tai työhön.

Munuaisen luovuttaminen toiselle ihmiselle on äärimmäinen lähimmäisenrakkauden osoitus. On epäoikeudenmukaista, että luovuttaja joutuu maksamaan teosta, josta on suuri hyöty sekä elintä tarvitsevalle että yhteiskunnalle. Lakeihin on muiden kehittyneiden maiden tapaan saatava muutokset, jotta luovutuksesta ei aiheudu kustannuksia luovuttajalle. Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa menettää yhtään luovuttajaa sen vuoksi, että munuaisen luovutus tulee liian kalliiksi luovuttajalle.

Sari Högström

toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto

Ilkka Helanterä

dosentti, nefrologian erikoislääkäri, Hus, Vatsakeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.