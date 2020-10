Sosiaalisen median fomo, syrjään jäämisen pelko, liukuu työelämään.

Havahdun yöllä ja katson kelloa kännykästä. Ruudulla on uusi viesti. Panen puhelimen pois ja nukun aamuun.

Herättyäni alan etsiä yöllistä viestiä. Missä se olikaan? Tuliko se Outlookissa, Slackissä, Whatsappissa, Messengerissä, Signalissa, Teamsissä, Wilmassa? Twitterin tai Instan privaviestinä? Vai tekstiviestinä?

Pää uhkaa räjähtää jo ennen kahvia.

Päivällä osallistun kokoukseen, joka kestää yli tunnin. Kännykkä on äänettömällä. Kun katson sitä kokouksen jälkeen, Slackissä on 78 uutta pingausta ja Outlookissa yli 30 uutta sähköpostia. Whatsappissa ja Wilmassa – ei edes mennä niihin. Whatsappissa on omat kanavansa lapsieni luokkien vanhemmille ja harrastusryhmille, joista olen satoja viestejä jäljessä.

Illalla, kun odotan vastausta kollegalta, tajuan hänen painivan samanlaisessa viestimeressä. Kysyin asiaani Slackissä, mutta niin teki varmaan aika moni muukin tänään. Panen hänelle tekstarin: Katso viestini Slackissä. Ellei hän vastaa, joudun soittamaan: Huomasitko Slackin tai tekstiviestin?

Slackissä olen jo niin monella kanavalla, että osa työpäivästä menee kanavasurffailussa oikeaa viestiketjua etsien. Huomautus ”siitä on jo ketju Slackissä” on korvannut toteamuksen ”panin siitä jo mailia”. Sosiaalisen median fomo, fear of missing out eli syrjään jäämisen pelko, liukuu työelämään.

Se aiheuttaa pientä paranoiaa: aina voi olla tärkeä viestiketju, jota et ole huomannut, tai kanava, johon sinua ei kutsuttu.

Tämä on tietysti itse luotu helvetti.

Kun työpaikoilla siirryttiin keväällä etätöihin, uudet viesti- ja videopalaverikanavat tekivät työnteosta myös monin tavoin sujuvampaa ja mukavampaa. Slack-kanavia on helpompi hallinnoida kuin sähköpostiketjuja. Signal on tietoturvan kannalta varmempi kuin tekstari. Videopalavereissa näkee sentään toisen kasvot, mikä on inhimillisempää kuin puhua puhelimessa.

Ja ainahan pingaukset voi kääntää yöksi pois päältä. Ongelma on vain se, että kun aamulla avaa kanavat, yli huuhtoo vyöry, jonka purkaminen vie aikaa. Joka aamu alkaa takamatkalta.

Näin ei voi jatkua.

Muistatteko vuosituhannen vaihteen? Meillä oli liuta hakukoneita. Yahoo, Metacrawler, Altavista, Lycos. . . Nyt pärjää Googlella, jos haluaa. Siinäkin on ongelmansa, mutta tekeehän se elämästä yksinkertaisempaa.

Sama koskee kännyköitä. Kuukausiliitteen esimies Lauri Malkavaara kirjoitti vuonna 2008, ettei hän osannut käyttää uusinta Nokian puhelinta, koska se oli hienoine ominaisuuksineen liian monimutkainen. Sitten tuli Iphone ja jyräsi Nokian – ei siksi, että se olisi ollut hienompi, vaan koska se oli enemmistön mielestä helppo käyttää.

Nyt odotan viestikanavien pudotuspeliä. Lopulta kätevin voittaa aina.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.