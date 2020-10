Omat kaksikieliset tyttäreni kävivät suomenkielistä koulua, ja heidät vapautettiin kokonaan B-ruotsin opetuksesta. He puhuivat kieltä sujuvasti, mutta eivät osanneet kirjoittaa sitä virheettömästi, joten opetusta olisi tarvittu.

Professorit Mirja Saari, Marketta Sundman ja Auli Hakulinen tarttuivat tärkeään kysymykseen (HS Mielipide 24.9.) kirjoittaessaan, että olisi selvitettävä, missä määrin äidinkielenomaista ruotsin opetussuunnitelmaa tunnetaan ja noudatetaan maassamme.

Suomessa maahanmuuttajaoppilaalla on oikeus saada opetusta omassa kotikielessään, ja opetusta tarjotaan esimerkiksi viron, venäjän, arabian ja kiinan kielissä. Jos suomalainen oppilas on asunut vuosia Espanjassa, hänellä on oikeus saada opetusta tässäkin kielessä.

Jokainen opittu kieli on pääoma, jota on vaalittava.

Saako suomalainen oppilas, jonka kotikielenä on suomi ja ruotsi, äidinkielenomaista opetusta molemmissa kielissään? Jos oppilas menee ruotsinkieliseen kouluun, hänelle tarjotaan äidinkielenomaista suomea (mofi). Jos hän sitä vastoin hakeutuu suomenkieliseen kouluun, hänelle ei tarjota äidinkielenomaista ruotsia (äiru), koska vanhemmat eivät tiedä tällaisen opetussuunnitelman olemassaolosta eivätkä siksi osaa sitä vaatia. Harva rehtorikaan tietää asiasta.

Omat kaksikieliset tyttäreni kävivät suomenkielistä koulua. Yläasteella heidät vapautettiin kokonaan B-ruotsin opetuksesta, ja he osallistuivat vain kokeisiin. Kummallekaan ei kolmen vuoden aikana annettu tehtäväksi lukea ruotsinkielistä kirjaa, eivätkä he myöskään kirjoittaneet ainuttakaan ainetta ruotsiksi. He puhuivat kieltä sujuvasti, mutta eivät osanneet kirjoittaa sitä virheettömästi, joten opetusta olisi tarvittu. Tämä oli tilanne Vantaalla 1990-luvulla.

Joitakin vuosia sitten sain tietää, että äirua tarjotaan maassamme. Muun muassa Hakarinteen koulussa Raaseporissa äiru on ollut suosittu jo useita vuosia. Moni kaksikielinen oppilas on kehittynyt toisessa äidinkielessään niin hyvin, että hän on saumattomasti siirtynyt ruotsinkieliselle yläasteelle ja jatkanut ruotsinkielisessä lukiossa.

Pääkaupunkiseudulla äirua on tarjottu vain Kaisaniemen alakoulussa syksystä 2016. Jos vanhemmat tietäisivät, että lapsilla on oikeus äidinkielenomaiseen ruotsin opetukseen, he osaisivat vaatia sitä.

Mae Cedercreutz-Pesonen

filosofian maisteri, Vantaa

