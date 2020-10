Ammattimaisen taidetuotannon tilaamista edistäisi se, että taiteilijalla olisi sekä kyky että mahdollisuus laskuttaa työstään.

Saara Vesikansa ja Virpi Hämeen-Anttila kirjoittivat (HS Mielipide 5.10.), että luova ala ei voi nojata taiteilijan ilmaiseen työhön. Samana päivänä julkaistiin Reilun taiteen manifesti, joka peräänkuuluttaa taiteilijalle kunnollista palkkaa työstään. Tämä toteutuu valitettavan heikosti yhteiskunnassamme.

Pelkkä tahtotila palkanmaksuun ei kuitenkaan aina riitä. Työsopimus ja verokortti ovat työnantajalle kallein ja hankalin tapa maksaa palkkio, koska palkkion lisäksi maksetaan työnantajamaksut. Joskus palkan maksaminen voi olla myös mahdotonta, esimerkiksi jos organisaatiossa on käynnissä yt-neuvottelut ja niiden seurauksena on rekrytointikielto. Jos määräraha taiteen tilaamiseen on kuitenkin olemassa, käytännöllisin tapa laskuttaa olisi toiminimen, osuuskunnan tai yrityksen kautta.

Taiteilijalle on usein epäselvää, miten hän voisi työstään laskuttaa. Tämän otti esille myös Reilun Taiteen manifestissa puhunut taiteilija Ninni Luhtasaari. Hänen mukaansa ”koulutuksessa ei puhuta rahasta”. Työnantaja, joka tilaa taidetta, toivoo kuitenkin, että tekemisellä on hinta ja että sen voi helposti maksaa.

Työnantajan näkökulmasta ammattimaisen taidetuotannon tilaamista edistäisi se, että taiteilijalla olisi sekä kyky että mahdollisuus laskuttaa työstään. Se tarkoittaisi sitä, että hän osaisi erilaiset laskutuskäytännöt, ja sitä, että yrittäjämäisesti tienattu palkkio ei rokottaisi toimeentuloa muuten.

Yhteiskunnallisia rakenteita tulee joustavoittaa, ja taiteilijoiden koulutuksessa on otettava huomioon yrittäjämäisen toiminnan näkökulma. Uudistukset toimintatavoissa lisäisivät merkittävästi taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia ja luovan alan elinvoimaisuutta.

Jetta Huttunen

vastaava tuottaja

Taidekeskus Kulttuuri-Kauppila, Ii

