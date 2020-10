Nykyisin hakijan on vaikea saada selville, mitkä ovat hakukohteen valintaperusteet ja paljonko aloituspaikkoja on tarjolla avoimen väylän kautta hakeville.

Avoimen väylää halutaan hyödyntää yliopistojen opiskelijavalinnoissa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla, mutta sitä on kehitettävä yhtenäisemmäksi, jotta se toimii sujuvasti hakijan näkökulmasta. Väylän toimivuutta tukevat riittävän kokoiset ja selkeät aloituspaikkakiintiöt, läpinäkyvät valintaperusteet sekä yhdenmukaiset käytänteet.

Nykyisin hakijan on vaikea saada selville, mitkä ovat hakukohteen valintaperusteet ja paljonko aloituspaikkoja on tarjolla avoimen väylän kautta hakeville (HS 29.8.).

Opiskelijalla on oikeus tietää, montako paikkaa on jaossa ja miten hän voi parantaa asemaansa hakijana. Nämä asiat sekä valintaperusteiden voimassaoloaika on kerrottava yliopistojen verkkosivuilla ja Opintopolku-palvelussa niin huolellisesti, että valintaprosessi on hakijalle ymmärrettävä. Epämääräistä tulkinnanvaraa ei saa jäädä.

Avoimen väylän valintaperusteiden voimassaoloaikaa on pidennettävä. Nyt valintaperusteet julkaistaan vasta loka–marraskuussa, ja ne ovat voimassa yleensä 1–2 vuotta. Jos opiskelija aloittaa opintonsa vasta loppuvuodesta nähtyään vihdoin valintaperusteet, haku yliopistoon voi jäädä keväällä haaveeksi. Opintoja ei yksinkertaisesti ehdi tehdä, vaikka vaadittu opintopistemäärä olisi maltillinen.

Avoimen väylän käytänteitä yliopistojen välillä kannattaa yhtenäistää, jos kyse on enemmän totutuista tavoista kuin perustelluista ratkaisuista. Esimerkiksi haku väylän kautta tutkintokoulutukseen voi tapahtua yliopistosta riippuen joko yhteis- tai erillishaussa.

Lisäksi avoimien yliopisto-opintojen hyväksilukua suomalaisten yliopistojen välillä ei ole linjattu, vaan hakijan täytyy selvittää opintojensa kelpaavuus erikseen. Käytäntöjen yhdenmukaistaminen on opiskelijalähtöistä ajattelua, joka parhaimmillaan keventää myös valintaprosessia sekä helpottaa opiskelijoiden ohjausta.

Avoimen väylän yhtenäisempi ja ymmärrettävä valintaprosessi on kaikkien etu. Helposti saatava täsmällinen tieto antaa hakijalle mahdollisuuden vertailla hakutapoja sekä tarjolla olevia väylä- ja tutkinto-opintoja. Samanaikaisesti yliopistoilla on paremmat mahdollisuudet tutkia avoimen väylän käyttöä ja kehittää sitä tiedon avulla otolliseen suuntaan niin opiskelijan kuin yliopistonkin kannalta.

Paula Savela

projektipäällikkö

Tuomo Kuivalainen

projektitutkija, Toinen reitti yliopistoon -hanke

