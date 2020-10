Tapiolassa tarvitaan kokonaisvaltainen, koko kansallismaisemaa koskeva arkkitehtonisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin perustuva suunnitelma.

Helsingin Sanomat (8.10.) käsitteli Tapiolan Heikintorin ostoskeskuksen kohtaloa. Asukkaat ovat esittäneet kirjaston siirtämistä näihin tiloihin. Citycon saisi turvallisen vuokralaisen ja kirjasto palauttaisi asukasvirtoja Heikintorille. Kulttuurikeskusta ei tarvitsisi purkaa kirjaston tilantarpeen vuoksi.

Tapiolaa on murennettu pala palalta. Uimahallia puolustavat asukkaat vetosivat kansalliseen kulttuurimaisemaan. Mutta Uimahalli ei ole ainoa osa Tapiolan kansallismaisemaa. Se koostuu seuraavista: Tapiolan kirkosta (suojeltu), Uimahallista (virkamiesten mukaan korjauskelvoton, asiantuntijoiden mukaan voidaan korjata), Kulttuurikeskuksesta (jota on esitetty osittain purettavaksi kauneimmilta ja arkkitehtonisesti keskeisiltä osiltaan), Marimekkotalosta, (jota on esitetty purettavaksi), Keskustornista (jolle on etsitty erilaisia uusia käyttötarkoituksia), Hertzenin aukiosta ja kuihtuvasta Heikintorista (suojeltu). Myös Tapiola Garden -hotellin voi laskea nykyään kansallismaisemaan.

Kun kyse on kansallismaisemasta, päätöksiä ei voi tehdä Espoon omien lyhytnäköisten yksittäisten tonttien rahastamiseen liittyvin perustein. Tarvitaan kokonaisvaltainen, koko kansallismaisemaa koskeva arkkitehtonisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin perustuva suunnitelma.

Teatteritalon rakentaminen on ollut Espoossa vuosikymmenien farssi. Samana aikana on noussut monta sinänsä tarpeellista urheiluhallia. Luottamushenkilöistä ei ole löytynyt tukea kulttuurille. Virkamiehet tukevat liikuntahankkeita.

Saimme teatterille vain salin, jossa ei ole yleisö- eikä työtiloja. Teatteritalo olisi luonut omalta osaltaan uutta kansallismaisemaa Tapiolaan jo tuhotun tilalle. Espoolaiset olisivat ansainneet kunnon teatteritalon.

Juhani Hakala

Kulttuurikeskuksen suojeluhakemuksen laatija, Espoo

