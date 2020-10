Meri-Rastilan rakennus­suunnitelmista on luovuttava

Meri-Rastilaan liittyviä suunnitelmia on pian tulossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn (HS 7.10.). Päättäjien olisi nyt aika tunnustaa, että ajatus metsään kohdistuvasta rakentamisesta on vanhentunut. Osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen on tullut paljon sellaista tietoa, joka puoltaa metsän säilyttämistä.

Meri-Rastilan rakennetulle alueelle on suunnitteilla mittavaa täydennysrakentamista. Kasvava väestö tarvitsee riittävät virkistys­alueet. Metsä on osa seudullista vihersormea, ja tuoreissa tutkimuksissa se osoittautui yhdeksi Vuosaaren kolmesta erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen keskeisestä elinympäristöstä.

Keväällä Meri-Rastilan metsä oli tärkeä virkistysalue pandemian keskellä. Tällaista luontoa ei ole varaa menettää rakentamiselle.Hanna-Leena YlinenHelsinki