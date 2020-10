Asunnottomia suojaa se, että kukaan ei välitä heistä.

Joka arkiaamu kävelyreitti Helsingin keskikau­pungilla kulkee ohi Hietaniemenkadun palvelukeskuksen.

Ennen sellaisia paikkoja sanottiin yömajoiksi. Asunnoton pääsee sinne yöksi nukkumaan, jos ei mitään muutakaan yösijaa ole.

Aamulla hiukan ennen yhdeksää yömajan liepeillä istuskelee ihmisiä maassa, betoniporsaiden päällä tai naapuritalojen rappusilla. Heillä on pussukoita ja joskus pulloja. Usein he ovat ryhmissä.

Ohikulkija reagoi heihin selkäytimellä: Kierrä kaukaa. He eivät noudata turvaetäisyyksiä. Eivät varmaan pese käsiään.

Tämä on aika pikkuporvarillinen ajatuskulku.

Keväällä yksi ensimmäisistä koronavirukseen kuolleista oli mahtisukuun kuulunut yritysjohtaja, joka sai tartunnan omilla 75-vuotispäivillään Sipoossa. Hiukan myöhemmin useita Husin lääkäreitä sai tartunnan hiihtoreissulla Alpeilla. Naistenpäivän konsertissa Musiikkitalolla kymmenet saivat tartunnan, samoin häissä, joiden vieraista yksi oli palannut laskettelureissulta. Toisen aallon tartuntoja on tapahtunut paljon muun muassa Helsingin yökerhoissa ja hauskoissa opiskelijabileissä.

Pelastusarmeijalla on Helsingissä neljä yksikköä, jotka tarjoavat asumispalveluja. Yhdessäkään niistä ei ole tavattu koronavirusta, kertoo Pelastusarmeijan sosiaalisen työn esimies Jari Karppinen.

Hietaniemenkadun asumisyksikkö on kaupungin. Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen sanoo, ettei eri yksiköiden asiakkaiden taudeista sovi kertoa mitään. Mutta hän toteaa asunnottomista yleensä:

”Se on varmaan ryhmä, jolla on tässä yhteiskunnassa ollut ehkä kaikkein vähiten koronatapauksia.”

Ja arvioi syyksi:

”Ne, joilla koronaa eniten on, eivät ole kontaktissa näiden ihmisten kanssa.”

Tämä on lohdutonta mutta varmasti totta.

Ei kukaan kutsu näitä ihmisiä 30- tai 50-vuotispäiville, ei kukaan kutsu heitä rippijuhliin tai ylioppilasjuhliin. Eivät he käy Alpeilla hiihtämässä eivätkä ryhmäliikunnassa treenaamassa. He eivät hae kontaktia yökerhon baaritiskillä eivätkä he vietä fuksiaisia.

Heitä suojaa se, että kukaan ei välitä heistä.

Heihin sovelletaan sitä, mitä meille kaikille suositellaan. Englanniksi se kuulostaa vielä hyytävämmältä: social distancing.

Me totisesti pidämme heidät sosiaalisen etäisyyden päässä.

Kirjoittaja on Kuukausiliitteen toimittaja.