Vieraskynä

Ulkovallat eivät ole tähän mennessä reagoineet maan vallankumouksiin, koska Kirgisian ulkopoliittinen linja ei ole niiden jälkeen muuttunut.

Kirgisiassa järjestettiin viime sunnuntaina eduskuntavaalit, jotka ajoivat maan poliittiseen kaaokseen.

Vaalien voittajaksi julistettiin kolme vuotta hallinneen presidentti Sooronbai Žeenbekovin kaksi tukipuoluetta, mutta oppositio syytti vaaleja vilpillisiksi ja kokosi kannattajansa kaduille. Muutaman tunnin sisällä pääkaupunki Biškekissä mielenosoittajien joukko valtasi parlamenttirakennuksen.

Keskusvaalilautakunta reagoi tapahtumiin mitätöimällä vaalien tuloksen samalla kun pääministeri Kubatbek Boronov ja monet muut politiikan johtohahmot jättivät eronpyyntönsä. Vanha valta ei murtunut täysin, sillä Žeenbekovia ei syrjäytetty. Tilanne on kuitenkin yhä äärimmäisen sekava ja räjähdysaltis.

Vilpilliset vaalit toimivat sytykkeenä Kirgisian vallankumoukselle, mutta poliittista epävakautta on jatkunut jo vuosia. Vuosina 2005 ja 2010 valta vaihtui niin ikään maata ravistelleissa laajoissa mielenosoituksissa.

Kirgisian vallankumouksia on yhdistänyt kansan tyytymättömyys valtaapitävien systemaattiseen korruptioon ja maassa vallitsevaan köyhyyteen. Vallanvaihdokset on mahdollistanut maan poliittisen eliitin kahtiajako pohjoisen ja etelän klaaneihin, jotka kamppailevat keskenään vallasta.

Kirgisia sijaitsee geopoliittisesti ja strategisesti tärkeällä paikalla Kiinan ja Venäjän välissä. Maa on mukana sekä Venäjän että Kiinan johtamissa alueellisen integraation hankkeissa. Samanaikaisesti Kirgisialla on läheiset suhteet länteen, jossa maata kutsutaan ”demokratian saarekkeeksi” Keski-Aasiassa.

Niin suurvallat, Euroopan unioni kuin Kirgisian naapurimaatkin ovat omaksuneet alkuviikosta puhjenneessa vallankumouksessa sivustakatsojan roolin. Ulkovaltojen haluttomuutta toimia selittää ennen kaikkea kokemus Kirgisian aiemmista vallankumouksista, joiden kauaskantoiset seuraukset jäivät vähäisiksi. Aiemmissa vallanvaihdoksissa Kirgisian sisäinen tilanne pysyi suhteellisen vakaana, eivätkä uudet vapaissa vaaleissa valitut johtajat muuttaneet edeltäjiensä ulkopoliittista linjaa.

Kirgisia ja Keski-Aasia eivät myöskään ole globaalin suurvaltakamppailun eturintamassa. Kiina ja Venäjä ovat pystyneet sovittamaan alueelliset intressinsä siten, että Moskova hyväksyy Kiinan taloudellisen vaikutuksen kasvun ja Peking tunnustaa Venäjän poliittisen ja sotilaallisen johtoaseman Keski-Aasiassa. Tästä syystä Venäjä ei pelkää Kirgisian muuttavan geopoliittista kurssiaan, vaikka valta Biškekissä vaihtuisi.

Länsimaat näyttävät vain vähentäneen sitoutumistaan Keski-Aasiaan. Alueen geopoliittinen merkitys Yhdysvalloille on vähentynyt, kun maa on vetänyt joukkojaan Afganistanista. Kirgisia on myös EU:n ulkopoliittisessa tärkeysjärjestyksessä kaukana kärjestä, vaikka ”lähempää ja vahvempaa kumppanuutta” povanneen unionin uuden Keski-Aasia-strategian avaustapahtuma järjestettiin viime vuonna juuri Biškekissä.

Eniten huolta Kirgisian vallankumous herättää maan autoritaarisissa naapurimaissa. Kazakstanissa, Tadžikistanissa, Uzbekistanissa ja Turkmenistanissa seurataan Kirgisian vaalien jälkeistä liikehdintää tarkasti, mutta maiden johtajat eivät silti ole aidosti huolissaan vallankumoushengen leviämisestä. He näyttävät ajattelevan, että autoritaarisen vallan keskittämisen seurauksena Kirgisian kaltaiset tapahtumat eivät uhkaa naapurimaita ainakaan lähitulevaisuudessa.

Ulkovaltojen välinpitämättömyyttä voi pitää loogisena, mutta ongelma on se, ettei Kirgisian vallankumouksille näy loppua.

Poliitikkojen kierrätys ei ratkaise kirgisialaisten tyytymättömyyden perimmäisiä syitä eli korruptiota ja köyhyyttä, vaan se saattaa jopa lisätä ihmisten turhautuneisuutta.

Konflikti voi lähivuosina – tai jopa lähiviikkoina – muuttua väkivaltaisemmaksi. Silloin ulkovaltojen väliintuloa ei voitaisi välttää. EU:n on siksi hyvä pohtia jo nyt, miten Kirgisiassa saataisiin aikaan kestäviä ja kansalaisia aidosti hyödyttäviä ratkaisuja.

Arkady Moshes ja Kristiina Silvan

Moshes on ohjelmajohtaja ja Silvan tutkija Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmassa.

