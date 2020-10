Olin hiljattain hautajaisissa. Koronavirustartunnan riski pelottaa minua. Siunaustilaisuudessa kirkossa tai kappelissa istutaan peräkkäin niin, että istumaväli on puolisen metriä. Kun tilaisuudessa myös lauletaan, viruksilla on vapaa reitti. Sivusuunnassa tilaa on yleensä runsaasti, kun perhekunnat istuvat kohtalaisen kaukana toisistaan.

Kirkon pitäisi huolehtia siitä, että saattoväki istuu vain joka toiseen tai joka kolmanteen penkkiin eikä peräkkäin. Tilaa yleensä riittää. Surevat omaiset eivät huomaa jättää itse penkkejä väliin. Suntion pitäisi opastaa.

On ikävä tunne, jos saattoväen pitää pelätä tartuntaa, niin kuoleman äärellä kuin ollaankin. Siunaustilaisuudessa jossa olin, ei ollut tietoakaan kasvomaskeista. Sitä vastoin muistotilaisuudessa omaiset pitivät niitä tarjolla. Jos omia maskeja ei ole, kirkon pitäisi jakaa maskeja toimituksiin osallistuville ja suositella niiden käyttöä. Ehkä tulevissa hautajaisissa näin tapahtuu.

Sureva omainen

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

