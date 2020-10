Uusia julkaisuja voi tarkastella Lukemo-portaalin kautta.

Lasten ja nuorten säätiön tuoreessa kyselyssä kävi ilmi, että nuoret lukisivat enemmän, jos he löytäisivät heitä kiinnostavaa luettavaa. Suomessa julkaistaan vuosittain yli tuhat lasten- ja nuortenkirjaa, joista noin puolet on kotimaista tuotantoa. Harva kirja saa kuitenkaan näkyvyyttä mediassa, eikä tieto monipuolisesta tarjonnasta välity lapsille ja nuorille.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut vahvasti kirjallisuuden näkyvyyteen. Turun ja Tampereen kirjamessut on peruttu. Helsingin kirjamessut toteutetaan virtuaalisena ohjelmalla, jossa lasten- ja nuortenkirjallisuutta on esillä vain murto-osa normaaliin verrattuna. Esillä on muutamia yksittäisiä lastenkirjoja, joiden tekijät tai hahmot ovat jo muutenkin hyvin tunnettuja. Kirja-Kallion ohjelmassa on esillä jonkin verran nuorten aikuisten kirjallisuutta.

Lasten- ja nuortenkirjailijat tarvitsevat nyt teoksilleen kaiken mahdollisen näkyvyyden. Kuitenkaan maamme suurin kirjallisuustapahtuma ei näytä nostavan esille lasten ja nuorten lukemista ja monipuolista kirjavalikoimaa virtuaalitoteutuksessaan.

Tilanne ei ole se, että kirjoja ilmestyisi tänä vuonna vähemmän kuin tavallisesti. Päinvastoin, kirjavalikoima lapsille ja nuorille on yhtä runsas ja laadukas kuin ennenkin.

Lehtien tulisi tehdä laajempia koosteita lapsille ja nuorille julkaistuista kirjoista. Koululle voi tilata Lukukeskukselta kirjailijan virtuaalivierailulle, jotta kirjat ja lukijat kohtaavat. Nyt on hyvä hetki ostaa lapselle tai nuorelle kirjalahja tai mennä kirjastoon lainaamaan uutuuskirjoja. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden esille nostamiseen tarvitaan kaikkia aikuisia.

Samaan aikaan, kun lapsilla ja nuorilla on tavallista enemmän aikaa lukea – kun pienessäkin nuhassa on parasta pysytellä kotona –, lasten- ja nuortenkirjallisuuden näkyvyyteen tulisi panostaa kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Nostetaan yhdessä nämä elintärkeät lasten- ja nuortenkirjat näyttävästi esille. Osoitetaan, että huolipuhe lukemisesta ei ole vain sanahelinää.

Kaisa Laaksonen

toiminnanjohtaja, Lastenkirjainstituutti

Netta Walldén

puheenjohtaja, Suomen nuorisokirjailijat

