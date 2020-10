Koulutuksen merkitys on katoamassa

Nuorille pitää antaa vahva signaali koulutuksen kannattavuudesta.

Kotitaustasta ja asuinpaikasta riippumatta suomalaiset ovat 1970-luvulta alkaen saaneet maksutonta ja laadukasta koulutusta. Tämä on luonut väyliä sosiaaliseen nousuun uralla etenemisen kautta. Nuoria on kannustettu opiskelemaan. Se on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnan ja sen jäsenten menestymisen kannalta.

Tämä ajatus on muuttunut 2010-luvulla, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriön vision mukaan vuonna 2030 puolet ikäluokasta suorittaisi korkeakoulututkinnon. Ongelma on se, että sanat ja teot eivät kohtaa.

Koulutuspolitiikan tulokset näkyvät huonontuneissa Pisa-arvioinneissa ja yliopistojen rankingeissa. Koulutusleikkaukset ovat vähentäneet professorien ja opettajien määrää. Korkeakouluissa on otettu käyttöön vallan keskittämiseen perustuva hallintojärjestelmä, joka on heikentänyt työtyytyväisyyttä. Näillä on negatiivinen vaikutus myös tutkimukseen ja opetukseen.

Nuorten tulevaisuuden kannalta kaksi asiaa on erityisen huolestuttavaa. Todistusvalinnan voimakas kasvattaminen johtaa koulutuksen periytymisen vahvistumiseen. Se siirtää kilpailun, valinnat ja valmennuskurssit yhä nuorempiin ikäluokkiin. Tämä aiheuttaa epätasa-arvoistumista ja ikäviä paineita nuorten elämään.

Huolestuttava seikka on myös virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimusten alentaminen. Tohtorin tutkintoa ei vaadita enää kaikissa tutkimuslaitosten johtotehtävissä. Työnhaussa korkeinta akateemista tutkintoa pidetään jopa haittana.

Samaan aikaan poliittinen uskollisuus toisinaan syrjäyttää ammatillisen pätevyyden valtionhallinnon ja kunnan nimityksissä. Tämä aiheuttaa moraalikatoa, jonka jäljet ulottuvat kauaksi ja syvälle koulutuksen arvostamiseen, koko yhteiskuntaan.

Me emme suinkaan väitä tutkintojen tekevän ihmisistä viisaampia emmekä vähättele niitä, joilla ei ole (korkea)koulutusta. Korkeakoulutus antaa kuitenkin monin tavoin työelämässä hyödynnettävän pääoman.

Demokraattinen oikeus- ja hyvinvointivaltio perustuu mahdollisuuksien tasa-arvoon ja reiluun kilpailuun. Tiettyihin tehtäviin pitää valita pätevyyden ja asiantuntemuksen eikä poliittisten lojaliteettien tai muun sopivuuden perusteella.

Nuorille pitää antaa vahva signaali koulutuksen kannattavuudesta. Miksi opiskella, jos se ei mahdollista hyvää toimeentulon turvaavaa työpaikkaa ja tulevaisuutta?

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, Helsingin yliopisto

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, filosofian ja teologian maisteri, lehtori, Salon lukio

