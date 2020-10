Kirkkoon pitää voida tulla huoletta, kun muu maailma on huolia täynnä.

Nimimerkki Sureva omainen kirjoitti (HS Mielipide 10.10.), että myös siunaustilaisuudessa tulisi pitää turvavälit.

Kirkossa kenenkään ei pidä kokea turvattomuutta. Kirkkotilan on tarjottava turvaa erityisesti hädän keskellä. Kulkutaudin aikana oman läheisen menettäminen aiheuttaa kaksinkertaisen kriisin. On omaiselle sietämätöntä, että suurimman surun keskellä joutuu pohtimaan, ketä voi halata tai kuinka lähellä saa itkeä.

Kirkossa noudatetaan tarkasti terveysviranomaisten ohjeita. Tautitilanteen vaihtelut eri puolilla maata otetaan huomioon hiippakuntien antamissa ohjeissa, jotka koskevat seurakuntien muiden tilojen ohella myös siunauskappeleita. Helsingin hiippakunnan nykyinen ohje kuuluu: ”Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnissa kasvomaskien käyttöä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja tulee kuitenkin seurakunnissa olla tarjolla seurakuntalaisille, joille kasvomaskien kustannukset nousevat kohtuuttomiksi.”

Kiitän palautteestanne, välitämme siihen liittyvän ohjeemme vielä erikseen seurakunnillemme. Kirkoissa meidän kaikkien yhteisenä tehtävänä on huolehtia tarkasti turvaväleistä, maskien käytöstä ja muista terveysviranomaisten ohjeista. Kirkkoon pitää voida tulla huoletta, kun muu maailma on huolia täynnä. Kirkon on oltava auki, vaikka muu maailma sulkeutuu, ja kirkossa on oltava tilaa, kun elämä muuten ajaa ahtaalle.

Teemu Laajasalo

Helsingin hiippakunnan piispa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.