Turvallisten tapahtumien salliminen on yhteiskunnan etu

Ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ovat saaneet viranomaisilta erityiskiitosta onnistuneista poikkeusajan järjestelyistä.

Tiedeosaston HS-analyysissa (7.10.) viitattiin yleisötilaisuuksien merkittävään riskiin koronaviruksen leviämisen kannalta.

Suomessa järjestetään vuosittain kymmeniätuhansia yleisötilaisuuksia. Niitä järjestetään sekä harrastuspohjalta että ammattimaisesti. Koronavirusepidemian vuoksi terveysturvallisuuden varmistaminen on noussut olennaiseksi tekijäksi ja asettanut toimijoille uudenlaisia vaatimuksia. Ammattilaisen ja harrastajan valmiudet yleisötilaisuuden turvalliseen toteuttamiseen vaihtelevat suuresti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lokakuun alussa julkaisemat tiedot koronaviruksen viimeaikaisesta leviämisestä kertovat, että tartunnat ovat syntyneet perhepiirissä, yksityisissä juhlissa, työpaikoilla, harrastuksissa ja oppilaitoksissa. Viime päivien uutisoinneista on nähty, että suuria tartuntaryppäitä on syntynyt myös opiskelijatapahtumissa. Ammattimaisesti järjestetyistä yleisötilaisuuksista ei ole julkisuudessa olevien tietojen mukaan todettu yhtään yleisön keskuudessa levinnyttä koronavirustartuntaa sen jälkeen, kun yleisötilaisuuksia on kesäkuun alusta alkaen järjestetty viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin perustuen.

Ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ovat saaneet viranomaisilta erityiskiitosta onnistuneista poikkeusajan järjestelyistä. Tapahtumajärjestäjät ovat investoineet paljon rahaa ja resursseja uusien turvallisuuskäytäntöjen, -kaluston ja suunnitelmien toteuttamiseksi.

Tämän ovat huomanneet myös terveydenhuollon ammattilaiset. Ylen A-Studiossa vieraillut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen nosti esille baletti- ja teatteriesitykset, joissa oli itse vieraillut, esimerkkeinä onnistuneista turvallisuusjärjestelyistä. Ammattimainen ja vastuullinen tapahtumajärjestäjä pystyy toteuttamaan tapahtumat turvallisesti myös koronavirusaikana ja huolehtii siitä, että myös yleisö noudattaa annettuja turvallisuusohjeita.

Tapahtumateollisuus työllistää Suomessa kokoaikaisesti 20 000 ja tilapäisesti jopa 175 000 ihmistä. Alalla toimii 3 200 yritystä valtakunnallisesti ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Tapahtuma-alan elinkeinotoiminta on ollut vahvasti rajoitettua jo yli puolen vuoden ajan ja alan yrityksistä yli puolet on huolissaan toiminnan jatkoedellytyksistä.

Tapahtumien peruuntumiset vaikuttavat liiketoimintaan vuosien ajan. Hiljentyminen vaikuttaa myös majoitus-, ravitsemis- ja liikennöintialan yrityksiin sekä työpaikkoihin. Tapahtumilla on mittavat vaikutukset myös kunta- ja aluetalouteen.

Alan ammattimaisia toimijoita ei vielä pystytä tunnistamaan hallinnossa ja lupaprosesseissa. Tapahtumateollisuus ry:ssä etsimme parhaillaan keinoja tämän muuttamiseksi. On yhteiskunnan etu, että yritystoimintaa ja työtä synnyttävä, turvallinen tapahtumatoiminta on mahdollista myös virusepidemian aikana.

Pekka Timonen

hallituksen puheenjohtaja

Kalle Marttinen

hallituksen varapuheenjohtaja

Tapahtumateollisuus ry

