Vaikeat päätökset kohdataan ennemmin tai myöhemmin.

Elokapina-liike osoitti mieltään Helsingissä ja vaati Sanna Marinin (sd) hallitusta julistamaan ilmastohätätilan. Mielenosoituksen jälkeen julkinen keskustelu on pyörinyt poliisin käyttämien voimakeinojen sekä mielenosoittajien keinojen laillisuuden ympärillä. Itse asia, ilmastohätätilan julistaminen, on jäänyt sivuun.

Elokapinan toiminta tulee jatkumaan. Viimeisten tapahtumien myötä yhä uudet ja uudet ihmiset liittynevät mielenosoituksiin. Tässä tilanteessa hallituksen kannattaa kysyä itseltään, mikä estää sitä toimimasta Suomen kansan ja maailman kannalta vastuullisella ja vaadittavalla tavalla.

Vaikeiden tekojen siirtäminen epämääräiseen tulevaisuuteen on silkkaa toiveajattelua. Tässä hallituksessa ovat mukana vihreät, vasemmistoliitto sekä Sdp, jotka julkilausutusti pitävät ilmastonmuutosta tuhoisimpana uhkana maailmalle.

Pyytäisin ministereitä pohtimaan tarkkaan, mitä he ovat tekemässä ja mitä ovat jättämässä tekemättä. Sillä jos tämä hallitus ei tee vaadittavia tekoja, mikä sitten? Voi hyvin olla, että lähitulevaisuudessa on hallituksia, jotka eivät kuuntele ilmastotieteilijöiden hätää. Ministereiden olisi hyvä tutkia syitä, miksi ovat politiikkaan lähteneet, ja tunnustella sitä ainutlaatuista vastuuta, joka heille on annettu Suomen suurimman uhkan, ilmastonmuutoksen, edessä.

Nämä vaikeat päätökset kohdataan ennemmin tai myöhemmin. Hallituksen kannattaa kysyä vakavasti itseltään: miksi emme me? Miksi vasta myöhemmin?

Nyt olisi viimein käytettävä Suomen pitkään keräämää pehmeää valtaa ja ryhtyä esimerkiksi muille valtioille tässä hätätilassa. Se on nähdäkseni hallituksen vastuu kaikkien suomalaisten turvallisen tulevaisuuden takaamiseksi.

Erkka Filander

kirjailija, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.