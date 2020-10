Eurooppalaisena valtiona myös Suomella on vastuu siirtolaisten tukemisesta.

”Morian tapahtumat eivät saa toistua” oli Euroopan johtajien vaistomainen reaktio, kun Morian vastaanottokeskus Kreikassa Lesboksen saarella tuhoutui tulipalossa syyskuun alkupuolella.

Morian katastrofi oli suoraa seurausta EU:n pakolaispolitiikasta. Turvapaikanhakijat eristetään epäinhimillisiin leireihin, jotka toimivat pelotteena siirtolaisuutta vasta pohtiville ihmisille. Tämä politiikka johtaa aina ”uusiin morioihin”.

EU-johtajien on helppo katsoa muualle, kunnes tulipalo, kuten Moriassa, saa heidät ryhdistäytymään ja käsittelemään syyllisyydentuntojaan julkisuudessa, yleensä lupaamalla siirtää muutamia kymmeniä alaikäisiä tai lähettää rahaa ja muuta apua.

Lesboksella on jo uusi Moria. Sinne on kyhätty tilapäinen leiri, jossa asuu 10 000 ihmistä. Morioita on edelleen myös muualla Kreikan saaristossa: Tällä hetkellä noin 4 500 ihmistä on loukussa Samoksen saarella Vathyn leirillä, joka on tarkoitettu 650 ihmiselle.

Todistamme näillä leireillä jatkuvasti sairauksia, jotka ovat suoraa tulosta leirin epäinhimillistä oloista, kuten avotulilla ruuan valmistuksesta aiheutuneita palovammoja, ylähengitystiesairauksia ja lasten vakavia mielenterveysongelmia. Voimme hoitaa näitä sairauksia, mutta tiedämme, että palatessaan ahtaisiin ja kylmiin majoitusoloihin potilaat sairastuvat uudestaan.

Vathyn leirillä on lasten lisäksi kroonisesti sairaita ja iäkkäitä, joiden henki on vaarassa, jos he altistuvat covid-19-taudille. Nyt, kun koronavirus on lähtenyt leviämään leirissä, nämä ihmiset ovat todellisessa vaarassa, ja mikä pahinta, viranomaiset eivät ole vieläkään antaneet selkeää sairaanhoidon suunnitelmaa.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö toimittaa suurimman osan juomavedestä ja vessoista virallisen vastaanottokeskuksen ympärillä olevalla alueella. Leirillä pidettyjen ihmisten terveydenhuolto on lähes täysin avustusjärjestöjen varassa.

Eurooppalaisena valtiona myös Suomella on vastuu siirtolaisten tukemisesta. Suomi on luvannut auttaa vastaanottamalla Lesboksen saarelta Morian leirin tulipalon jälkeen yksitoista alaikäistä, ilman huoltajaa olevaa lasta, jotka tosin sisältyvät jo aiemmin luvatun 175 henkilön ottamiseen Suomeen. Ongelma on kuitenkin niin syvä ja laaja, että sitä ei ratkaise yksittäisten lasten auttaminen.

Niin kauan kuin ihmisten eristäminen leireille EU:n rajojen ”turvaamisen” nimissä jatkuu, humanitaarinen kriisi ei poistu. On varmistettava, että kaikilla ihmisillä, riippumatta heidän tilanteestaan ja taustastaan, on aina pääsy sairaanhoitoon ja heitä kohdellaan inhimillisesti.

Linda Konate

toiminnanjohtaja, Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen-toimisto

