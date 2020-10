Autoilla, jotka huolehtivat kyydeistä kello 23–06, viikonloppuisin ja pyhinä, ei ole päivystysvelvollisuutta.

Turvallinen ja toimiva, 8 500 vammaiselle ja vanhukselle suunnattu kuljetuspalvelujärjestelmä ajetaan alas Länsi-Uudellamaalla. Palvelu uudistetaan, ja perusteluina mainitaan taksien saatavuuden turvaaminen, sujuvuus ja säästöt. Espoon johdolla rakennettu uusi järjestelmä Länsi-Uudenmaan kulkukeskus aloittaa toimintansa 3.11.2020.

Epäilemme uuden järjestelmän toimivuutta. Ensinnäkin taksien saatavuus heikentyy. Autoilla, jotka huolehtivat kyydeistä kello 23–06, viikonloppuisin ja pyhinä, ei ole päivystysvelvollisuutta. Kyytejä on vastaanotettava ainoastaan Kulkukeskus-sovelluksen ollessa aktivoituna. Aktivointi on vapaaehtoista. Etukäteen määritetty hintataso ennen vaadittuja alennuksia on alle kannattavuusrajan. Lisäksi tulonmuodostukselle tärkeät palvelu-, avustus-, ja hidasajolisät on poistettu. Sovellus jää monelta kuljettajalta aktivoimatta.

Käyttäjien turvattomuus lisääntyy. Matkakortti otetaan pois, eikä Kulkukeskus jälkikäteen korvaa muiden palveluntarjoajien autoilla tehtyjä matkoja tilanteissa, joissa autoja ei ole ollut saatavilla tai tilausjärjestelmä on pettänyt.

Kuljettajilta vaaditaan A2-tason kielitaito. Sillä ei pysty ottamaan vastaan ajo-ohjeita saati kommunikoimaan puhevammaisen kanssa. Vastuu kuljetuspalveluiden käyttäjien turvallisuudesta ja palvelun saatavuudesta säilyy kunnalla, vaikka palvelu ulkoistetaan.

Palvelun käyttö hankaloituu. Jos palvelun käyttäjä ei kykene liikkumaan itsenäisesti, hän joutuu tilaamaan avustajan yksinkertaisiinkin toimiin kuten kirjeen postittamiseen. Kuljettaja ei asiointipysähdyksen aikana enää avusta. Jos asiointiin esimerkiksi jonojen takia kuluu yli kymmenen minuuttia, asiakas menettää yhden harvoista matkoistaan.

Kuljettajalle on aikaisemmin myönnetty asiakaskohtainen palvelu- ja avustuslisä, joka kalustosta riippuen on ollut 4,5–15,70 euroa kerralta. Jatkossa matkan aikana avustuksen hoitaa avustaja, jonka kunta maksaa. Kustannus on 20–40 euroa.

Lyhytaikaisia säästöjä saadaan sekä autoilijoiden korvauksia pienentämällä että tekemällä kuljetuspalvelu hankalaksi ja turvattomaksi. Mikä on uudistuksen todellinen hinta?

Hyödyntämällä nykyistä järjestelmää ja myöntämällä käyttäjille oikeus vakiotaksiin, saataisiin turvallinen ja sujuva kuljetuspalvelu. Välityskustannukset pienenisivät ja taksien saatavuus haja-asutusalueilla olisi taattu.

Mia Lohman

vaikeasti näkövammaisen kuljetuspalvelukäyttäjän omainen

Jari Hindström

taksiyrittäjä

Mika Välimaa

lakimies, Kynnys ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.