Poliitikoilta ja kaupunkien maankäytöstä vastaavilta ihmisiltä tarvitaan asennemuutosta.

Helsingin Sanomissa on keskusteltu rakentamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Kaupungit on perinteisesti nähty rakennusten ja päällysteiden valtakuntana. Puistot ja viheralueet on tuotu ympäristöön kirsikaksi kakun päälle. Isojen kaupunkien tiivistyminen luo entisestään painetta karsia luonto- ja viheralueita täydennysrakentamisen tieltä. Samanaikaisesti luonnon monimuotoisuus köyhtyy maailmanlaajuisesti hälyttävää vauhtia.

Luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa voidaan muuttaa kaupungeissa merkittävästi, mikäli biodiversiteetti otetaan huomioon jo maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa. Kun biodiversiteetti valjastetaan kaikkea suunnittelua ja rakentamista ohjaavaksi lähtökohdaksi ja voimavaraksi, pystytään säilyttämään myös alkuperäistä, alueelle ominaista lajistoa ja luontotyyppejä sekä hiiltä sitovia metsiä ja peltoja. Samalla voidaan ylläpitää ja vahvistaa luonnon meille tarjoamia ekosysteemipalveluita.

Maankäytön suunnittelua ja rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain uudistaminen on parhaillaan työn alla. Nykyisellään sen vaatimus ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä on aivan liian kepeä ja toteava. Toteuttaminen jää muun lainsäädännön varaan.

Suunnittelutyössä mukana olevien biologien ja ekologien tehtävä on varmistaa, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan suunnittelussa. Tämä edellyttää poliitikoilta ja maankäytöstä vastaavilta asennemuutosta ja vahvaa halua asettaa luontoarvot etusijalle uudis- ja täydennysrakentamisessa. Kun kaupunkien viheralueverkosto on riittävä, se vähentää painetta siirtyä ulkoilemaan alkuperäisluonnon suojeluun varatuille alueille.

Tarja Ojala

johtava asiantuntija ja biologi, Sweco

