Risto Moisio (HS Mielipide 9.10.) toi esille huolen ruoan hinnoittelusta. Totta on, että monet ravinto-opillisesti terveelliset ruoat ovat kalliimpia. Etenkin valmisruoat ja kaikki, mihin on tarvittu työntekijää. Otan esimerkiksi kalan. Kuta enemmän sitä on käsitelty, fileerattu, ruodot nypitty tai graavattu, sitä korkeammaksi hinta on nostettu. Miksi siis ei osteta kokonaista kalaa ja tehdä kotona tarvittava työ? Ihan samalla tavalla ruokalaskua voi pienentää ostamalla juurekset kokonaisina ja valmistamalla niistä mieleistä ruokaa itse.

Ruokatottumukset ovat muuttuneet. Teollisuus tuottaa muokattua ruokaa suorastaan tolkuttomasti. Kun katselee kauppojen notkuvia hyllyjä, voi vain todeta, miten pieni murto-osa on sellaista syötävää, jota tarvitsemme solujen rakennusaineeksi. Jos ostaa mahdollisimman vähän käsiteltyä ruokaa, hintakin pysyy kohtuullisena ja ruoka parempilaatuisena.

Ruokaostoksilla tarvitaan itsekuria, sillä houkutuksia on niin paljon. Miksi pitää olla ”paloja” pitkin päivää? On aamupalaa, välipalaa ja iltapalaa – ja välissä varsinaiset ateriat. Juuri nämä välipalat kasvattavat ruokamenoja. Jos syö monipuolisen aamiaisen, lounaan ja päivällisen, ei mielestäni enää tarvitse välipaloja.

Kylli Tikkanen

Helsinki

