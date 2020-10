Kaupunkilaiset tarvitsevat lähiluontoa, jossa hoitaa luontosuhdetta.

Meri-Rastilan metsä tuottaa asukkaille hyvinvointia luonnon ekosysteemipalveluina. Näitä ilmaispalveluja ovat vaikutukset terveyteen ja mieleen. Ulkoilija voi hengittää metsäilmaa, antaa katseen vaeltaa monimuotoisessa luonnonympäristössä, levätä metsän melusuojassa, virkistyä.

Suomalaiset kokevat metsän omimmaksi ympäristöksi, jossa purkaa stressiä ja rauhoittua. Kaupunkilaiset tarvitsevat lähiluontoa, jossa hoitaa luontosuhdetta. Lapsille on välttämätöntä liikkua luonnossa hyvän kasvun ja kehityksen vuoksi. Metsässä liikkumisen terveysvaikutukset ovat tunnetut. Meri-Rastilan metsä on itsessään parantola.

Meri-Rastilan metsä on luonnonmuodostelmiltaan rikas ja lajistoltaan monimuotoinen. Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormi laajenee Vartiokylänlahdella metsäksi. Biodiversiteetin kannalta pirstaleisten puisto- ja pusikkoalueiden laajeneminen metsäksi on tärkeää. Alueen muinaisrantakivikko, joka on syntynyt maan nousemisen, jään ja meren aallokon yhteisvaikutuksesta, tarjoaa ihmetyksen aihetta ja herättää kiinnostusta paikallisen geologian tuntemukseen.

Meri-Rastilan metsä on vaarassa tuhoutua asuinrakentamisen alle. Asiasta päätetään pian kaupunkiympäristölautakunnassa. Helsinkiin tarvitaan asuinrakentamista, etenkin kaupungin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mutta ei Meri-Rastilan metsään.

Kaupunkisuunnittelussa viheralueiden rakentamista ja säilyttämistä huomioidaan jonkin verran. Meri-Rastilaan ei tarvitse erikseen rakentaa viherympäristöä, koska se on jo siellä. Mikä olisi järjettömämpää kuin tuhota jo olemassa oleva viheralue? Meri-Rastilan metsällä on itseisarvo, jota ei voida kumota millään rahalla.

Heta Tuura

ympäristösuunnittelija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.