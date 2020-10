Vieraskynä

Kaupunkisuunnittelun prosesseissa, osaamisessa ja kaavoituksen työkaluissa tarvitaan muutosta.

Kaupunkisuunnittelulta vaaditaan kykyä reagoida kaupunkilaisten muuttuviin tarpeisiin ja elämäntapoihin. Tiivistyvät kaupunkimme vaativat vahvaa näkemyksellisyyttä, jotta tiiviin rakenteen ohella pystymme ylläpitämään viihtyisää elinympäristöä.

Suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa on suosittua käyttää arkkitehtikilpailuja uudenlaisten ideoiden etsimiseen. Kilpailuehdotuksissa ovat nyt esillä elinympäristön viihtyisyyttä parantavat teemat, kuten yhteisöllisyyteen suunnitellut tilat, sisäpihat, kävelykadut, kattopuutarhat ja kaupunkiviljelypalstat.

Ongelmaksi muodostuu kilpailujen tulosten toteutus. Ideointivaiheessa voidaan löytää elinympäristön viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden kannalta rikkaita ratkaisuja. Toteutus kuitenkin kilpistyy usein siihen, että kaavoituksen työkalut mahdollistavat lähinnä ympäristön fyysisiin piirteisiin ja pääkäyttötarkoituksiin liittyvien tavoitteiden kirjaamisen toteutusta ohjaaviksi määräyksiksi.

Parempien keinojen puuttuessa asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden tai asukkaiden esittämiä sosiaalisia tavoitteita kirjataan liitteiksi asemakaavojen selostuksiin. Esimerkiksi lähiöalueen yhteisöllisyyttä voidaan pyrkiä tukemaan osallistumismenetelmin ja asukastiloin. Kaavan vahvistuttua näillä kirjauksilla ei ole kuitenkaan toteutusta ohjaavaa vaikutusta. Erilaisia teknisiä, taloudellisia tai ylläpitoon liittyviä valintoja tehtäessä voidaan luopua ensin osallisuudesta, myöhemmin tilaratkaisuistakin.

Kaupunkisuunnittelu tarvitsee paradigman muutosta. Kasvava, tiivistyvä ja ekologisten kriisien kanssa kamppaileva kaupunki yrittää löytää ratkaisuja, mutta niiden toteutuminen on hidasta. Saavutetut ratkaisut ovat pahimmillaan ristiriidassa alkuperäisen tavoitteen kanssa. Muutosta tarvitaan kaupunkisuunnittelun prosesseissa, niihin liittyvässä osaamisessa ja kaavoituksen työkaluissa.

Nykyiset suunnitteluprosessit eivät mahdollista yhteisöllisyyden toteutumista kaupunkitilassa. Yhteisöllisyyttä ei voi tilata yksinomaan loppuratkaisuna, vaan suunnittelun ja toteutuksen prosessien tulisi aktiivisesti luoda mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle.

Yhteiskehittämisestä puhuminen on muodikasta, mutta se jää helposti piiloon arkkitehtuurin tavanomaisten sisältöjen taakse. Vaikka kaupunkisuunnittelun käytäntöjä on muutettu läpinäkyvämmiksi ja osallistavammiksi, suunnittelualan sisäisissä ajatusrakenteissa ja toimintatavoissa on perinteitä, jotka asettuvat muutosta vastaan.

Alan avaintoimijat ovat tottuneet tarkastelemaan ratkaisuja, eivät prosesseja, jotka vievät ratkaisuihin. Yhteiskehittämistä voidaan harrastaa virallisen kaavatyön ohessa, mutta harvoin nämä prosessit välittyvät pitkälle toteutukseen.

Toimintamallit opitaan varhain. Arkkitehtiopintoihin sisältyvissä harjoitustöissä ensisijaisen huomion saavat ratkaisut. Projekti- ja prosessiosaaminen jää suurelta osin työelämässä opittavaksi. Opinnoissa ratkaisukeskeiseksi muodostuneita ajatusmalleja on myöhemmin vaikea kääntää huomioimaan prosesseja olennaisena osana elävän kaupunkiympäristön muodostumista.

Myös kaavoituksen työkaluja kehitettäessä tämä näkökulma on tärkeä. Nykyiset työkalut mahdollistavat rakentamisen muotoon ja määrään liittyvien määritteiden lukkoon lyömisen. Tarvitsemme keinoja, joilla yhteisölliset tavoitteet tuodaan keskeisiksi toteutussuunnittelussa. On myös voitava seurata, mitä tavoitteille tapahtuu suunnittelun ja toteutuksen edetessä.

Kaupunkisuunnittelu joutuu ottamaan kantaa akuutteihin haasteisiin: kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen ja biodiversiteetin köyhtymiseen. Olosuhteiden muuttuessa sosiaaliseen ja ympäristön kestävyyteen liittyviä tavoitteita pitäisi voida arvioida uudelleen.

Tarvittaessa näitä näkökulmia tulisi voida painottaa fyysiseen muotoon liittyvien määräysten sijaan.

Helena Leino ja Katja Maununaho

Leino on ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa ja vuorovaikutteisen maankäytönsuunnittelun dosentti Aalto-yliopistossa. Maununaho on tutkija Tampereen yliopiston kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmässä.

