Muut lehdet

Markkinointi & Mainonta -lehden blogissa toimitusjohtaja Jukka Hakala moittii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaviestintää.

”Ikävä kyllä THL:n aiemmin julkistamat maskisuositukset eivät ole juuri edistäneet maskien käyttöä. Ne ovat itse asiassa rikkoneet useita vaikuttavan viestinnän keskeisiä opinkappaleita.”

”Kun seuraavia pandemiasuosituksia sorvataan, viestintäoppia voi hakea esimerkiksi muutoksia tutkineen psykologi Jonathan Haidtin norsu ja ohjastaja -metaforasta. Haidtin mukaan tunnepuolemme on norsu ja rationaalinen ajattelumme norsun ratsastaja. Ratsastaja ohjaa norsua, mutta jos norsu tahtoo mennä muualle kuin ratsastaja haluaa, hän ei pysty kontrolloimaan tuota tonnien painoista eläintä.”

”Muutoksilla on paremmat mahdollisuudet onnistua, mikäli ratsastajalle annetaan selkeät ohjeet, norsua motivoidaan ja norsun kulkureitti tehdään helpommaksi. – – Ratsastajan ohjeistamisessa avainsana on selkeys. Mitä selkeämmät ohjeet, sitä vaikeampi niitä on tulkita väärin – usein muutosvastarinta onkin vain selkeiden ohjeiden puuttumista.”

”Maskisuositus on oppikirjaesimerkki epäselvästä ohjeesta. Ensinnäkään meillä ei ole yhtä suositusta vaan eri suositukset epidemian eri vaiheisiin. Voikin kysyä miksi, varsinkin kun kiihtymis- ja leviämisvaiheiden erot eivät ole suurelle yleisölle selviä ja vaiheet ovat vielä semanttisesti hyvin samankaltaisia.”

”Epäselvyyttä lisäävät myös suositusten ehdolliset sivulauseet. Maskia suositellaan joukkoliikenteeseen tilanteissa, ’joissa lähikontakteja ei voida aina välttää’. Lähikontaktien välttäminen on hyvin yksilöllistä ja ohjeen voi siten tulkita haluamallaan tavalla.”

”Muutoksiin tarvittavat päätökset olisi kuvattava mahdollisimman yksiselitteisesti. Tutkimuksissa on havaittu, että liiallinen vaihtoehtojen määrä lamaannuttaa kykymme tehdä päätöksiä – tällöin on helpointa jatkaa kuten ennenkin.”

Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen arvioi, että Sdp:n ja keskustan perinteikkään punamultayhteistyön perusteita pitäisi muuttaa.

”Vanhan punamullan työtä helpotti talous. Kun rahaa riitti, molempien puolueiden oli helppo saada uudistuksiin omat puumerkkinsä ja pitää kannattajat tyytyväisinä.”

”Nyt tämä tie on käyty loppuun. Uusissa oloissa keskustan ja sosiaalidemokraattien pitäisi oppia jakamaan yhdessä niukkuutta yhtä sujuvasti kuin ne ennen jakoivat lisää etuja.”

”Politiikan vanha nyrkkisääntö, sulle–mulle, pitäisi muuttaa uuteen muotoon: sulta–multa.”