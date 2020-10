Yksilön tarinalla myydään ruokavalioita ja treeniohjelmia. Tarina vetoaa tunteisiin tehokkaammin kuin tylsä tieteellinen totuus.

­

Naisen hymy on leveä, hampaat valkoiset. Hän katsoo Instagram-kuvissa kameraan ja kertoo, kuinka on vuosien etsimisen jälkeen löytänyt itselleen sopivan ruokavalion. Paino on pudonnut, ja nainen näyttää energiseltä.

Ja nyt hän haluaa paljastaa ruokavalionsa salat juuri minulle.

Tarina on aina sama. On ihminen, joka kärsii terveysongelmasta, kuten ylipainosta, aknesta tai vatsakivuista. Hän kokeilee epätoivossaan epäilyttävimmätkin pikadieetit tai kiertää vaivoineen lääkäriltä toiselle.

Lopulta, vuosien jälkeen, vaivoihin löytyy ratkaisu, ja ihminen puhkuu energiaa.

Tällä elämänmuutostarinalla myydään ravintolisiä, hyvinvointivalmennuksia ja ruokakirjoja, ja sillä kerätään someseuraajia. Vaikka olisi kuinka kriittinen tahansa, tarinan voimaa on vaikea vastustaa.

Entä jos se valkohampainen dieettiguru somevirrassani tietää sittenkin jotain mitä minä en?

Yhden ihmisen kokemuksella ei ole tieteellistä painoarvoa. Silti juuri sillä meille myydään terveyttä.

Olen itsekin elämäni aikana kokeillut kaikenlaisia villityksiä vailla tutkittua tietoa kokeilemieni trendien pitkäaikaisvaikutuksista. Olen tehnyt niin, koska jostain on herännyt: ”Entä jos?”

Kun karismaattinen ihminen katsoo kameraan ja kertoo elämänsä mullistuneen, tunne voittaa helposti järjen.

Viime vuosina yhteiskunnan tarinallistumisesta on alettu puhua kriittisesti. Tarina vetoaa, ja juuri se on osa ongelmaa.

Kyse ei ole siitä, etteivätkö tarinat voisi olla totta. En epäile, etteikö minua somessa puhutteleva dieettikauppias olisi onnistunut laihtumaan ruokavaliollaan.

Ongelma on siinä, että me olemme yksilöitä ja kaiken lisäksi monimutkaisia olentoja, eikä yhden ihmisen tarinasta voi tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä.

Tutkimusten mukaan pikadieeteillä kyllä laihtuu, mutta tulos on harvoin pysyvä. Dieettigurua katsomalla sitä on vaikea uskoa, ja siksi pitäisikin katsoa tutkimuksia.

Tarinan ongelmana on myös se, ettei elämä noudata draaman kaarta: elämä ei pääty siihen, mihin terveysgurujen tarina loppuu. Voi olla, että minua somessa puhutteleva nainen todella on löytänyt loppuelämänsä mullistaneen ruokavalion. Voi myös olla, että jonain päivänä hän kyllästyy äärimmäiseen ruokavalioonsa.

Mutta sitähän tarina ei kerro.

Kirjoittaja on Torstai-liitteen tuottaja.