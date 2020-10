Luokkamme on suunniteltu yhdessä oppilaiden kanssa. Siellä on kodinomainen tunnelma ja esimerkiksi kota sekä ”luola”.

Professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen on useaan otteeseen esittänyt huolensa avoimista oppimisympäristöistä ja lisääntyvästä koulukiusaamisesta (esimerkiksi IS 29.9.). Avoin oppimisympäristö näyttäytyy hänen mukaansa viidakon lakeja noudattavana kaaoksena.

Olemme eri mieltä. Haluamme jakaa sekä arkipäivän kokemuksia että tutkimustietoa joustavan oppimisympäristön ilmiöpohjaisesta oppimisesta, jota toteutamme päivittäin noin 80 alakoululaisen ja viiden opettajan tiimissä.

Avoimien oppimisympäristöjen ongelmana pidetään struktuurin ja ohjauksen puutetta. Tätä emme tunnista omassa työssämme. On tutkittu, että paikkaan kiinnittyminen on oppilaan oppimisen kannalta merkittävää. Luokkamme on suunniteltu yhdessä oppilaiden kanssa. Siellä on kodinomainen tunnelma ja esimerkiksi kota sekä ”luola”. Opiskelupaikka valitaan tehtävään sopivaksi aikuisen ohjauksessa. Joustavassa oppimistilassa opiskelu vaatii vahvan ohjauksen ja struktuurin, aivan kuten opiskelu perinteisemmässäkin luokkatilassa. Suomalaisen opettajan ammattitaito riittää tähän.

Tärkeää joustavassa oppimisympäristössä on yhteisöllisyys. Se alkaa oppilaiden ryhmäyttämisestä, turvallisen ilmapiirin luomisesta ja siitä, että jokainen tuntee itsensä tärkeäksi. Yhteisöllisyydellä on todettu olevan suuri merkitys turvallisuuden tunteen syntymiseen ja koulukiusaamisen vähentämiseen. Yhteisöllisyyden avulla olemme luoneet monia hienoja tapahtumia koko koululle.

Yhteisöllisyyden lisäksi pedagogiikkamme perustana ovat opetussuunnitelmasta nousevat kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja oppimisen omistajuus. Haluamme kehittää oppilaiden oppimaan oppimisen ja itseohjautuvuuden taitoja, myös vertaisoppimisen mallilla. Tärkeää on, että näitä harjoitellaan aikuisen ohjauksessa jokaisen oppilaan omista lähtökohdista.

Opettajatiimimme tuo oppilaan käyttöön monia vahvuuksia ja näyttää samalla ryhmässä toimimisen mallia omalla esimerkillään. Tulevaisuudessa korostuvat erilaiset tiimityö- ja sosiaaliset taidot, joita tiimiopettajuus tukee. Itsenäisen työn taitojakaan ei unohdeta, vaan niitä tuetaan jokaisen omista lähtökohdista.

Tiimiopettajuus – joka pitää sisällään myös erityisopettajan – sekä erilaiset ryhmittelyt luokassa mahdollistavat tuen tehokkaan käytön. Jokainen tiimin opettaja tekee oleellisia havaintoja oppilaan oppimisesta, ja oppimisesta myös keskustellaan yhdessä myös oppilaan kanssa.

Moninäkökulmaisuus auttaa muodostamaan tarkemman kuvan oppilaan opiskelusta. Omassa tiimissämme opettaja voi tarvittaessa olla yhden oppilaan tai pienryhmän käytössä. Toisaalta ne oppilaat, joiden itseohjautuvuustaidot ovat paremmat, voivat opiskella itsenäisemmin.

Olemme tutkineet oppilaiden hyvinvointia joustavassa oppimistilassa. Alustavien tulosten mukaan oppilaiden kouluviihtyvyys on huippuluokkaa. He tulevat kouluun mielellään, kaveriasiat ovat kunnossa ja oppimisympäristö viihtyisä. Näiden tulosten valossa uskomme joustavan oppimistilan ja pedagogiikan toimivan hyvinvointia lisäävänä tekijänä oppilaan kouluarjessa.

Minna Haring

Ulla Sten

Matias Kolström

Mika Mononen

lehtoreita, Tulliportin normaalikoulu, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.