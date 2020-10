Leskellä on elinaikainen hallintaoikeus omistusasuntoon ja tavanomaiseen koti-irtaimistoon testamentista riippumatta.

Miia Iivonen kysyi (HS Mielipide 7.10.), miksi nuorella lapsettomalla leskellä ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen. Miksi pitäisi olla? Miksi yhteiskunnan pitäisi elättää nuorta tervettä ihmistä vain sillä perusteella, että hänellä on ollut puoliso, joka on kuollut?

Jo vuosikymmeniä on ollut käytäntö, että avioliiton purkautuessa avioeroon puolisot lähtökohtaisesti vastaavat itse elatuksestaan. Elatusapua puolisolle on tuomittu vain poikkeustapauksissa, jos siihen on erityistä aihetta (esimerkiksi puoliso ei kykene elättämään itseään, kun on pitkään hoitanut yhteisiä lapsia ja kotia ja on tästä syystä jäänyt vaille ammattia, tai ei ikänsä tai sairauden takia kelpaa työmarkkinoille). Silloinkin elatusapu usein on määräaikainen, ylimenokauden kattava.

Miksi nuoren lesken eläkkeen tulisi olla automaatio, ja miksi – jos se myönnettäisiin – eläke ei saisi olla ylimenokauden kestävä eli määräaikainen?

Avioliiton purkautuessa avioeroon puolisoista köyhempi osapuoli voi omaisuuden osituksessa saada puolisoltaan verotonta tasinkoa. Tulojensa suhteen hän on lähtökohtaisesti omillaan. Myös nuori leski, jos on köyhempi osapuoli, saa puolisonsa omaisuudesta verotonta tasinkoa. Lisäksi hän – jollei testamentista muuta johdu – perii kaiken puolisonsa jäämistöomaisuuden. Perinnöstä hän saa 110 000 euron osuuden verottomana ja lopusta maksaa 1. veroluokassa kohtuullisen perintöveron. Omistusasuntoon ja tavanomaiseen koti-irtaimistoon hänellä joka tapauksessa on – testamentista riippumatta – elinaikainen hallintaoikeus. Mahdollisen asuntolainan maksamiseen puolisot voivat kuoleman varalta varautua vakuutuksella.

Ilkka Tammisola

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.