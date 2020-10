Ajokortin suorittamisesta on tullut pikakurssi

Jos haluamme, että liikenteeseen valmistuu mahdollisimman vastuullisia kuljettajia, olisi järkevää haudata tutkintopainotteinen malli.

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus teki ajokortin suorittamisesta tutkintoon tähtäävän pikakurssin. Opetuksesta leikattiin yli puolet pois, ja lähes kuka vain saa opettaa ketä vain. Ajokortin voi saada jo 17-vuotiaana.

Lehdistä olemme lukeneet, kuinka nuorten törkeät liikenteen vaarantamiset ovat lisääntyneet. Osalla 17-vuotiaista kuljettajista on havaittu todella räikeitä ylinopeuksia ja rattijuopumuksia. Opetuksen vähentäminen on näkynyt myös kohtuuttoman pitkinä tutkintojonoina, kun hylätyt kokeet ja uusinnat ovat ruuhkauttaneet tutkintoasemat.

Liikenneopettajana on ollut murheellista seurata tällaista kehitystä. Emme me ole lämpimiksemme pitäneet teoria- ja ajotunteja, vaan jokainen tunti on ollut tärkeä ja merkittävä.

Liikenneopettajat ovat tehtäväänsä koulutettuja luotettavia, rauhallisia ja osaavia ammattilaisia. Liikenneopettajan rooli on monipuolinen: hän on nuorelle sopivasti vaativa mutta kannustava valmentaja, ja samalla toisaalta nuorelle ensimmäinen liikenteeseen liittyvä auktoriteetti, joka antaa esimerkin siitä, mikä on paras ja vastuullisin tapa toimia liikenteessä.

Ajoneuvon käsittelytaidot ja liikennesäännöt oppii lähes jokainen, ja se riittääkin ajokokeen läpäisyyn. Mutta se ei takaa, että olisi opittu ajattelemaan. Minulla jäivät nuorempana mieleen erään professorin sanat: ”Mikäkö on tärkein oppi koulutuksessa? Tärkeintä on oppia ajattelemaan.” Tämän tulisi olla myös autokoulun tärkein oppi.

Jos haluamme, että liikenteeseen valmistuu mahdollisimman turvallisia, vastuullisia ja sosiaalisia kuljettajia, olisi järkevää haudata tutkintopainotteinen malli ja myöntää, että ammattimainen opetuspainotteinen malli tuottaa parempia tuloksia.

Kristiina Anunti

Liikenneopetus ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.