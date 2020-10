Rahoitusmarkkinat toimivat, pankkikriisi ei uhkaa, Suomella ei ole omaa rahaa eikä siitä johtuvaa valuuttakurssiriskiä.

Pääkirjoituksessa (HS 5.10.) vertailtiin koronaviruskriisiä 1990-luvun lamaan ja todettiin se iloinen tosiasia, että Suomen talouden tilanne on nyt paljon parempi kuin kolme vuosikymmentä sitten. Yritykset ja kotitaloudet ovat nyt päässeet vähäisin vaurioin, kun julkinen talous on mittavilla tukitoimillaan pehmentänyt taloudellisen šokin vaikutuksia.

Kuten pääkirjoituksessa todettiin, talouspoliittisten tukipäätösten tekoa on helpottanut se, että velkaraha on nyt ilmaista. Tilanne on toinen kuin 1990-luvulla, jolloin Suomen valtio joutui maksamaan lainarahasta korkeaa korkoa. On kuitenkin melkoista liioittelua väittää – sitkeästi kiertävää legendaa toistaen –, että Suomen lainahanat rahoitusmarkkinoilla olisivat tuolloin olleet sulkeutumassa. Luottoluokittajat alensivat kyllä maamme luottoluokituksia, mutta ne olivat alimmillaankin vähäisen luottoriskin luokissa. Suomalaisten liikepankkien luottokelpoisuus kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla oli sen sijaan olematon.

1990-luvun lama oli monen onnettomuuden yhdistelmä. Yksi oli pankkikriisi, johon johdatti rahoitusmarkkinoiden säätelyn purkaminen uudistamatta ajoissa vanhentunutta pankkilainsäädäntöä. Toinen tekijä oli Neuvostoliiton romahdus ja sen aiheuttama idänkaupan raju supistuminen, jonka kielteiset vaikutukset tuntuivat monilla teollisuudenaloilla. Kolmas laman ainesosa oli vahvan markan politiikka, jonka epäonnistuminen jouduttiin marraskuun 1991 devalvaatiossa karvaasti tunnustamaan. Laskua väärästä politiikasta maksoivat muun muassa valuuttalainoja varomattomasti ottaneet.

Pääkirjoitus kehotti hallitusta varomaan 1980-luvun virheitä, mutta 1990-luvun lamaan johtaneita suuria virheitä on mahdoton toistaa. Rahoitusmarkkinat toimivat, pankkikriisi ei uhkaa, Suomella ei ole omaa rahaa eikä siitä johtuvaa valuuttakurssiriskiä. Eurojäsenyys on vienyt oman rahapolitiikan talouspolitiikan työkalupakista mutta toisaalta taannut matalan korkotason. Niinpä Suomen kymmenvuotisen valtionlainan korko on nyt –0,35 prosenttia, kun Ruotsin lainakorko on nollan tuntumassa, vaikka sen julkinen talous on paljon Suomea paremmassa kuosissa.

1980-luvun lopulla elettiin nopean talouskasvun, suorastaan ylikuumenemisen aikaa. Tilanne ei voisi juuri enempää poiketa Suomen talouden nykytilasta. Opin ottaminen taloushistoriasta on suositeltavaa, kunhan muistetaan, miten taloutemme on muuttunut.

Sakari Heikkinen

taloushistorian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

