Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan turvaväleistä on pidettävä huolta, kun liikutaan paikoissa, joihin kerääntyy runsaasti ihmisiä. Joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, joissa etäisyyttä ei voida pitää, on suositeltava käyttää maskia.

Vaan miltä näyttää kauppakeskus Itiksen käytävillä? Kaupoissa asioivilla maskeja näkyy, mutta esimerkiksi hampurilaisbaari on täynnä maskittomia tilaustaan tekeviä asiakkaita. Kauppakeskuksen yleisötiloissakin maskittomuus on yleistä. ”Ollaan vaan ja hengaillaan”, ilman maskia. Itäkeskus on tartuntatilastoissa se osa Helsinkiä, jossa lukemat ovat huippua.

Millä saisi tilanteeseen muutoksen? Itiksessä olisi kiva käydä, mutta tässä koronavirustilanteessa näkymä saa minut kääntymään takaisin.

Marjatta von Behr

Helsinki

