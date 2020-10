Tammikuussa 2006 HS:n mielipidesivuilla kaivattiin Helsinkiin näkötornia. Kirjoituksessa todettiin, että Tokiossa on 333 metriä korkea torni, Pariisissa on Eiffel-torni ja Tukholmassakin Kaknästornet, joka on 154 metriä korkea. Suomeenkin pitäisi saada jotain vastaavaa.

Nyt 14 vuotta myöhemmin näkötornia intoilevien toiveen voisi toteuttaa vaivatta. Television nykyinen lähetystekniikka on ajanut Pasilan linkkitornin ohi, eikä sillä juuri ole enää käyttöä. Eli siitäpä se Helsingin uusi turistikohde! Pasilan torni on tosin vain 146 metriä korkea ja häviää jonkin verran Tukholman tornille. Jos tämä käy suomalaisten itsetunnolle, lisätään tornin huipulle yhdeksän metriä korkea lipputanko, ja niin Ruotsi on taas voitettu.

Juhani Styrman

kaupunkiopas, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.