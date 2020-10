Etäkoulu tekee opiskelusta huomattavasti hankalampaa ja vähemmän motivoivaa.

Ylen jutussa (9.10.) kerrottiin, että hallitus valmistelee tiukempia koronarajoituksia. Yksi kiireellisimmistä olisi toisen asteen oppilaiden siirtyminen etäkouluun. Olemme lukiolaisina tästä eri mieltä.

Lähiopetus ei ole suurin syy tartuntojen lisääntymiseen. Monissa lukioissa tartuntoja on ollut huomattavan vähän. Esimerkiksi omassa lukiossamme ei ole ollut vielä yhtään tartuntaa. Lisäksi toisen asteen oppilaitoksissa on voimassa maskisuositus, jota suuri osa opiskelijoista noudattaa.

Etäkoulu tekee opiskelusta huomattavasti hankalampaa ja vähemmän motivoivaa. Uskomme, että monilta aikuisilta sekä hallituksen jäseniltä tämä on jäänyt huomioimatta. Yksin koneen ääressä oppiminen on paljon vaikeampaa, sillä avun kysyminen opettajalta tai luokkatovereilta on hankalaa. Toisen asteen opetus toimii myös yhtenä tärkeimmistä pohjista työelämälle sekä jatko-opinnoille, sillä nykyään esimerkiksi suurin osa jatko-opiskelupaikoista täytetään todistuksen perusteella.

Etäkoulusta seuraa myös sosiaalisia ongelmia kuten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, jotka voivat johtaa jopa masennukseen tai edistää sen etenemistä. Jaksamiseen voivat vaikuttaa myös kotiolot. Etenkin perheongelmat vaikeuttavat opiskelua huomattavasti. Joillekin oppilaille koulu on ikään kuin pakopaikka kodin kurjuudesta. Etäopiskelussa vapaa-aika ja opiskelu eivät erotu, koska kaikki tapahtuu kotona.

Myös opettajilla on enemmän työtä. Monet opettajat eivät osaa käyttää tekniikkaa sujuvasti, jolloin opiskelu vaikeutuu huomattavasti.

Mielestämme varatoimia voisi lisätä ennen kuin menemme suoraan etäopetukseen. Ymmärrämme tämänhetkisen tilanteen poikkeuksellisuuden ja sen, että monilla aloilla on jouduttu tekemään uhrauksia, mutta olemme huomanneet, että tilannetta ei ole katsottu paljon opiskelijoiden näkökulmasta.

Ria Tolonen, David Barber, Mikael Salminen, Maria Ijäs, Kira Bergius, Helvi Hakkarainen

Tapiolan lukion opiskelijoita

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.