Ikkunallisten maskien käyttö lisäisi kuulovammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada selvää puheesta.

Kuulovammaisten mahdollisuudet esteettömään ja saavutettavaan viestintään ovat heikentyneet kasvomaskisuositusten myötä. Kasvomaskien käyttö on tärkeää koronavirusepidemian hillitsemiseksi, mutta samalla se vaikeuttaa kuulovammaisten kommunikaatiota ja asettaa heidät eriarvoiseen asemaan vuorovaikutustilanteissa.

Kasvomaskien käyttö heikentää huuliolukua, joka edesauttaa puheen ymmärtämistä ja on tärkeää etenkin kuulovammaisille. Huulioluku on puheen sisällön päättelemistä huulten, kielen ja leuan liikkeistä. Kasvomaskien käyttö vaimentaa myös puhetta, mikä vaikeuttaa kommunikaatiota. Maskia käyttävien on tärkeää kiinnittää huomiota selkeään puheeseen, joka on rauhallista ja hyvin artikuloitua. Huulion näkyminen ja selkeä puhe auttavat kommunikaatiossa myös muita kuin kuulovammaisia ihmisiä.

Maailmalla on kehitelty kuulovammaisten vuorovaikutusta tukevia ikkunallisia maskeja, joissa suun edessä oleva osuus on valmistettu läpinäkyvästä muovista. Ikkunallisten maskien käyttö lisäisi kuulovammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada selvää puheesta. Etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastilanteisiin, joissa asioidaan kuulovammaisen kanssa, tulisi hankkia ikkunallisia maskeja. Lisäksi yhteiskunnan eri toimijoiden tulee muilla tavoilla varmistaa hyvä ja esteetön kommunikaatio käyttämällä esimerkiksi tekstitystä, kirjoitustulkkausta ja puheentunnistusteknologiaa hyödyntäviä sovelluksia.

Suomessa on arviolta 800 000 ihmistä, jolla on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulokojetta käyttäviä on noin 100 000, ja noin 300 000 henkilöä hyötyisi kojeen käytöstä. Kuntouttamattoman kuulovamman takia sosiaaliset suhteet voivat vähentyä, mikä vaikuttaa yksilön toimintakykyyn ja osallisuuden kokemuksiin. Saavutettavat palvelut tukevat kuulovammaisten toimintamahdollisuuksia arjessa.

Sanna Kaijanen

toiminnanjohtaja, Kuuloliitto ry

