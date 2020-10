Suomessa asuu satojatuhansia ihmisiä, joille yleiskielikin on vaikeaa ymmärtää.

Helsingin Sanomat (Pääkirjoitus 11.10.) kiinnitti erinomaisella tavalla huomiota siihen, että hyvä virkakieli on keskeinen osa hyvää hallintoa. Myös ajatus ministeriöiden kielenhuoltajista on kannatettava. Heitä tulisi saada lisää kaikkeen julkiseen viestintään.

Perustus- ja hallintotolakien velvoitteiden lisäksi myös laeissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeuksista edellytetään ymmärrettävää viestintää.

Sosiaalipalveluissa ja terveydenhoidossa tiedot on annettava niin, että potilas ymmärtää riittävän hyvin niiden sisällön. Esimerkiksi kansalaisille on viestittävä ymmärrettävästi päätökset palveluista, joihin heillä on oikeus. Nämä lakien velvoitteet on pidettävä mukana tulevassa sote-uudistuksessa.

On myös muistettava, että Suomessa asuu satojatuhansia ihmisiä, joille yleiskielikin on vaikeaa ymmärtää. Tällaisia ovat esimerkiksi monet eri vammaisryhmiin kuuluvat ihmiset, muistisairaat, ikäihmiset ja Suomeen muuttaneet henkilöt, jotka vasta opettelevat suomea. Heitä palvelemaan on kehitetty selkokieli, jossa kieltä tietoisesti muutetaan yleiskielestä helpommaksi.

Kun selkeän kielen vaatimus on jo laissa, selkokielen aseman parantamiseksi on esitetty, että myös selkokieli pitäisi sisällyttää lainsäädäntöön. Periaatteessa asia on kannatettava, mutta käytännössä asia vaatii huolellista pohdintaa.

Selkokielen ohella pitäisikin alkaa puhua selkoilmaisusta, jossa viranomaistiedotusta lähestytään laaja-alaisemmin ja uudella tavalla. Jos yhteiskunta jakaa tietoa jostakin aiheesta, joka koskettaa selvästi myös selkokielen käyttäjäryhmiä, tulisi kirjoitetun tekstin olla vain osa tiedotusta.

Ensinnäkin tekstin pitäisi olla ymmärtämistä edistävillä kuvilla tuettua ja kuunneltavissa äänituen avulla. Sen lisäksi tulisi aiheesta tehdä tarpeen mukaan kuvasarjoja, animaatioita, videoita, infografiikkaa ja aineiston tulisi olla verkossa helposti löydettävissä.

Teknologian nopean kehittymisen kautta tämä ei olisi mahdotonta eikä välttämättä edes kallista. Osaamista kuitenkin tarvitaan ja tahtoa selittää asia kansanomaisen ymmärrettävästi.

Kriisit tuovat usein mukanaan myös jotain hyvää. Voisiko koronaviruskriisin seurauksena olla, että kaikki viranomaiset ottaisivat todesta ymmärrettävän viestinnän tärkeyden ja alkaisivat toteuttaa sitä?

Pertti Rajala

tietokirjailija, Pori

Hannu Virtanen

toimittaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.