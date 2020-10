Vieraskynä

Suomessa yritystoiminta kannattaa paremmin kuin yleisesti luullaan, mutta ongelmana on elinkeino­rakenteen hidas uudistuminen.

Tehtaiden viime­aikaisia sulkemisia on perusteltu heikolla kannattavuudella. Yritys­toiminta ei silti ole Suomessa huonommin kannattavaa kuin muualla, kansan­talouden tilastojen mukaan pikemminkin päin­vastoin.

Voittojen osuus yritysten tuottamasta arvonlisäyksestä on ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen Suomessa kaiken aikaa suurempi kuin Ruotsissa ja Saksassa. Myös sijoitetun pääoman tuottoaste on ollut korkeampi kuin Ruotsissa. Vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus vieläpä kohensi yritysten kannattavuutta entisestään.

Yritykset ovat kuitenkin investoineet Suomessa vähemmän kuin verrokkimaissamme, ja talouskasvu on ollut jo kymmenen vuotta selvästi heikompaa kuin Ruotsissa ja Saksassa.

Hyvän kannattavuuden, vähäisten investointien ja hitaan kasvun välillä on ilmeinen ristiriita. Se selittyy talouskasvun lähteillä ja kuluttajien tarpeilla. Talouskasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta, mutta kuluttajat valitsevat kasvun suunnan – sen, millaisiin tuotteisiin tuottavuuden kasvusta syntyvät tulot käytetään.

Jos kuluttajan maksuhalukkuus jonkin toimialan tuotteista on vähäistä, toimialan merkitys talouskasvussa ja työllisyydessä supistuu. Sata vuotta sitten suomalaiset käyttivät yli puolet kulutusmenoistaan elintarvikkeisiin, nykyään enää runsaat kymmenen prosenttia.

Tuottavuuden kasvu maataloudessa on saanut aikaan sen, että ravinnontarpeet voidaan tyydyttää pienemmällä meno-osuudella. Sen seurauksena maatalouden osuus kokonais­tuotannosta ja työllisyydestä on supistunut muutamaan prosenttiin.

Teollisuudelle käy samalla tavoin. Sen merkitys vähenee kulutuksessa, tuotannossa ja työllisyydessä. Ilmiö ei koske pelkästään Suomea ja muita ­teollisia maita, se on maailmanlaajuinen ja pätee jopa Kiinassa. Suomessa tavaroiden kulutus ei ole kasvanut enää 2010-luvulla, vaan kulutuksen kasvu on syntynyt palveluista.

Teollisuuden osuus kansantalouden kokonaistuotannon arvosta on Suomessa pudonnut 25 prosentista 17 prosenttiin vuoden 2007 jälkeen. Ruotsissa se on 15 prosenttia, ja Bri­tanniassa – maailman ensimmäiseksi teollistuneessa maassa ­– enää kymmenen prosenttia.

Yritykset voivat säilyttää kannattavuutensa taantuvillakin toimialoilla. Se tapahtuu käyttämällä tuottavuuden kasvu tuotantopanosten vähentämiseen. Työntekijöitä irtisanotaan, ­investointeja vähennetään, tehtaita suljetaan ja tuotantoa siirretään ­pienempien työvoimakustannusten maihin.

Tuottavuuden kasvu puolestaan lisää työllisyyttä niillä toimialoilla, joiden tuotteista kuluttajat ovat halukkaita maksamaan enemmän kuin muista. Uudet tuotteet ovat usein sellaisia. Teknologian kehittyessä hinnat laskevat ja kysyntä kasvaa. Tuotteita valmistavien yritysten liikevaihto nousee ja kannattavuus kohenee.

Suotuisa kehitys pysähtyy vasta, kun kuluttajien maksuhalukkuus vähenee tarpeiden tultua suurelta osin tyydytetyiksi. Nokian matkapuhelinten kohtalo on tuttu esimerkki.

Palvelualoilla työllisyys kasvaa. Tulojen noustessa kysyntää siirtyy elintarvikkeista ja teollisista tavaroista palveluihin, joiden osuus kokonaismenoista nousee. Esimerkiksi terveysmenot kasvavat kaikissa rikkaissa maissa nopeammin kuin muut menot. Liike-elämän palvelut, informaatio ja viestintä sekä terveyspalvelut ovat kasvattaneet työllisyyttään eniten. Niissä kaikissa hyödynnetään keskimääräistä enemmän tietotekniikkaa ja digitalisaatiota.

Suomen kansantalouden kokonaistuotanto on kasvanut 25 prosenttia vuoden 2000 jälkeen, Ruotsin peräti 40 prosenttia. Ruotsin parempi kasvu on syntynyt palvelualoilla, valtaosa tietotekniikkaa ja digitalisaatiota hyödyntävillä aloilla. Niiden osuus kokonaistuotannosta on Ruotsissa 7 prosenttiyksikköä suurempi kuin meillä.

Suomen talouskasvulle on korona­viruskriisin jälkeen löydettävä uusi suunta, jos haluamme menestyä tulevaisuudessakin hyvin. Tarvitaan sekä kannattavaa yritystoimintaa että rakennemuutosta edistävää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Matti Pohjola

Kirjoittaja on taloustieteen emeritusprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.