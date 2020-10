Suomessa on paljon hyödyntämättömiä voimavaroja.

Mustikka, puolukka ja hilla kasvavat puhtaassa ilmassa ja yöttömässä yössä. Ne ovat puhtaita ja terveellisiä, monen mielestä ”lääkettä”. Vuotuisen marjasadon arvioidaan Suomessa olevan kokonaisuudessaan yli 500 miljoonaa kiloa. Huolestuttavaa on, että sadosta kerätään talteen vain noin kymmenesosa. Syy on kuulemma se, että ei saada riittävästi thaimaalaisia ja puolalaisia poimijoita.

Miksi suomalaiset eivät itse kerää marjoja, vaikka keräystulo on verotonta? Työministeriön ja alan toimijoiden tulisi löytää yhdessä oikeat houkuttimet työttömien ja opiskelijoiden marjankeruuseen. Tavoitteen tulisi olla se, että sadosta kerätään talteen puolet.

Suunnistusseurat voisivat laatia marjakartastoja, joiden avulla matkailijat tulisivat paikkakunnalle. Paikallisissa hotelleissa olisi saatavana marjareppuja, joissa olisi päivän eväät, vesipullo, poimuri, suunnistuskartta ja kompassi. Reppu maksaisi 25 euroa. Kun repun palauttaisi ilman eväitä, saisi 20 euroa takaisin.

Myös kotimaista kalaa tulisi hyödyntää paremmin. Suomen järvissä on yli sata kalalajia, joista 20 on helposti pyydettäviä (esimerkiksi ahven, hauki, kiiski, kuha, lahna, särki, säyne ja sorva). Kala on terveellistä, siinä on laadukkaita proteiineja, omega 3 -rasvahappoja, D- ja B12-vitamiineja sekä kivennäisaineita.

Kotimaisen järvikalan hyödyntämiseen ei ole panostettu riittävästi. Jos näin tehtäisiin, tuontikalojen virtaa saataisiin vähennettyä. Maailmalla arvostetaan suomalaista, puhdasta kalaa. Kotimaisen kalan ympärille voitaisiin rakentaa myös monenlaisia matkailupaketteja.

Entäpä kivi? Noin 90 prosenttia katujen reunakivistä tuodaan Kiinasta edullisen hinnan takia (Yle 17.8.). Suomalainen kivi on laadukasta ja moni-ilmeistä. Myönteinen poikkeus on esimerkiksi Kajaani, jossa kivet ostettiin kalliimmalla hinnalla paikalliselta yritykseltä. Miksi virkamiehet ja kuntapäättäjät eivät ajattele kokonaisvaltaisesti? Pitäisi huomioida työllisyysvaikutukset ja rahan kierrättäminen omalla talousalueella. Kivien tuonti Kiinasta laivoilla ei ole ympäristöystävällistä.

Pekka Rusila

Lahti

