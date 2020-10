Palautuminen on usein varhaiskasvatuksessa haastavaa, sillä työnkuva on hektinen ja siihen sisältyy yleensä vain kymmenen minuutin kahvitauko koko työpäivän aikana.

Kahvitauko on ainoa varhaiskasvattajien virallinen tauko, sillä varhaiskasvatuksessa ei pidetä ruokataukoja vaan työnantaja mahdollistaa ruokailun lapsiryhmässä. Palautuminen on usein haastavaa, sillä työnkuva on hektinen ja siihen sisältyy yleensä vain kymmenen minuutin kahvitauko työpäivän aikana. Tämä lyhytkin tauko voi lopulta täyttyä vain keskeneräisten työtehtävien tekemisestä, jolloin palautumista ei tapahdu ollenkaan.

Ruokailu nähdään varhaiskasvatuksessa kasvatustilanteena, ja lapset tarvitsevatkin silloin paljon ohjausta ja apua aikuisilta. Työn laatu ei voi poistaa sitä, että myös varhaiskasvatuksen työntekijät tarvitsevat työpäivänsä aikana tauon, jolloin työasioita ei tarvitse miettiä ja palautuminen mahdollistuu.

Ruokatauon puuttumista perustellaan kunnan työehtosopimuksessa työnkuvan erityisellä laadulla, jonka takia tavallinen 30 minuutin ruokatauko ei onnistu. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työssä jaksamisesta tulisi kuitenkin ottaa vastuu ja hyväksyä se, että aiemmin mahdollisesti toimivaksi koettu taukojärjestely ei ole enää riittävä eikä se tue työntekijöiden hyvinvointia tai oikeuksia. Työhyvinvoinnin edistämiseksi työnantajien ja ammattijärjestöjen tulisi pyrkiä muutokseen ja kehittää käytäntöjä, jotka mahdollistavat laissakin määritellyt säännölliset tauot työssä, työn laadusta huolimatta.

Ruokatauko on työntekijän oikeus ja tämän puuttuminen voi heikentää varhaiskasvatuksen työntekijöiden työssä jaksamista ja työpäivän aikaista palautumista. Koko varhaiskasvatuksen resursoinnin tulisi uudistua siten, että jokaiselle työntekijälle kuuluisi 30 minuutin ruokatauko sekä kymmenen minuutin kahvitauko. Tämä olisi panostus varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointiin sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen.

Tania Makkonen

varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo

