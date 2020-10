Biopolttoaineiden etu on niiden soveltuvuus jo olemassa olevaan ajoneuvokantaan, mikä lisää vaikuttavuutta ja kilpailukykyä entisestään autokantamme uudistumistahdista riippumatta.

Suomella on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja tavoitteeseen yltämiseksi erilaisia keinoja on syytä tarkastella useasta näkökulmasta. On hienoa, että liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut VTT:ltä tutkimuksen eri keinojen vaikuttavuuksista.

Ministeriön yhteenvedossa, johon myös HS:n (6.10.) juttu pohjautui, mainitaan jakeluvelvoitteen laajentamisen biokaasuun sekä latausinfran tukemisen olevan keskeisiä toimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa.

Yhteenvedossa on kuitenkin jätetty huomioimatta VTT:n selvityksen osa, jossa tarkastellaan nestemäisten biopolttoaineiden, erityisesti uusiutuvan dieselin, käytön lisäämisellä saavutettavia tieliikenteen kasvihuonekaasupäästövähenemiä. Jos esimerkiksi kaikki Suomessa myytävä fossiilinen dieselpolttoaine korvattaisiin uusiutuvalla dieselillä vuoteen 2045 mennessä, sen avulla saavutettavat säästöt kasvihuonekaasupäästöissä olisivat moninkertaisia nyt esitettyihin nähden.

Toki edellä mainittu skenaario vaatisi enemmän biopolttoaineiden tuotantokapasiteettia. Jo vuoden 2020 aikana on uutisoitu lukuisista tuotantoinvestoinneista, jotka luovat pohjaa huomattavasti kunnianhimoisemmalle biopolttoaineiden käytölle vuoteen 2030 mennessä. Dieselin lisäksi myös bensan biopitoisuutta on tulevaisuudessa mahdollista kasvattaa; erityisesti, jos valmistelussa oleva polttoaineiden laatudirektiivin päivitys sallii nykyistä korkeammat etanolipitoisuudet.

Tuotantokapasiteetin lisäksi uudet raaka-aineratkaisut ovat merkittävässä asemassa biopolttoaineiden määrän kasvattamisessa. Neste on investoinut merkittävästi uusien raaka-aineratkaisujen kehittämiseen, joiden avulla voimme moninkertaistaa biopolttoaineiden volyymit. Biopolttoaineiden etu on niiden soveltuvuus jo olemassa olevaan ajoneuvokantaan, mikä lisää vaikuttavuutta ja kilpailukykyä entisestään autokantamme uudistumistahdista riippumatta.

Suomi on lainsäädännöllä osoittanut edelläkävijyyttä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä biopolttoaineiden avulla, ja myös monet kotimaiset logistiikka-alan yritykset ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet käyttämään uusiutuvaa dieseliä. Biopolttoainemarkkina riippuu lainsäädännöstä, ja siksi on äärimmäisen tärkeää huomioida biopolttoaineiden vaikutukset ja luoda niille aito mahdollisuus osoittaa tehokkuutensa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Teemu Sarjovaara

Head of R&D, Neste oyj

