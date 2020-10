Britannian EU-eron yhdentoista kuukauden mittainen siirtymävaihe päättyy pian, ja vasta sen jälkeen brexitin lasku tulee todella maksettavaksi.

Britannia erosi Euroopan unionista helmikuun alussa. Siitä lähtien on silti teeskennelty kuin EU ja Britannia olisivat vielä yhdessä.

Vaikka suuri osa briteistä luulee, että brexitin jälkeinen uusi aika on jo alkanut, niin ei ole. Käynnissä on yhden­toista kuukauden siirtymä­vaihe.

Siirtymävaihe päättyy kuitenkin pian. EU toivoo, että Britannian kanssa saataisiin sitä ennen aikaan uutta kumppanuutta koskeva sopimus.

Tänään torstaina olisi periaatteessa Britannian pääministerin Boris Johnsonin asettama määräaika sille, että Britannian ja EU:n olisi pitänyt saada sovittua brexitin jälkeisestä ajasta ja etenkin vapaakaupasta.

Se, ettei neuvotteluista kuulu juuri mitään, on hyvä. Peliä ei ole puhallettu poikki, ja nyt ratkaisevien hetkien pitäisi olla kä­sillä.

Tosin Britannian raju pandemia­tilanne vie nyt täysin Johnsonin hal­lituksen huomion. Sen ymmärtää. Johnson oli itsekin koronavirus­tartunnan vuoksi sairaalahoidossa.

Brexit ei ole ykkösaihe siksikään, ettei se vielä oikein tunnu arjessa. Mutta kun siirtymäaika vuodenvaihteessa päättyy, muutokset ovat isoja, oli sopimusta tai ei.

Muutos on valtava myös EU:lle. Unioni menetti Euroopan toiseksi suurimman talouden ja kahdeksasosan väestöstään. Euroopan toinen suuri sotilasmahti, ydinasevaltio ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ei ole enää EU-maa.

Neuvottelut uudesta suhteesta ovat kuitenkin olleet vaikeat. Toisen vilpittömyyteen ei ole luotettu. Ongelmana on myös arvaamaton Johnson, joka on omien ongelmiensa vuoksi entistäkin arvaamattomampi.

Johnson on silmänkääntötemppujen mestari, mutta hänen suosionsa on koronaviruskriisin vuoksi romahtanut. Samaan aikaan valtiovarainministeri Rishi Sunak on todella suosittu, ja Johnson voi saada haas­tajan konservatiivipuolueen johdossa. Myös työväenpuolue kirii, ja sen johtaja Keir Starmer olisi pitänyt Britannian EU:ssa.

Odotettavissa onkin vielä jokin käänne ennen loppuhuipennusta. Edellinen konflikti koski Britannian uutta sisämarkkinalakia, joka uhkaa rikkoa erosopimusta ja kansainvälistä oikeutta. Riitely laista on vielä kesken. Sillä välin voidaan vääntää muista asioista.

Periaatteessa neuvotteluissa hiertää aina sama asia, Britannian myyttinen suvereenisuus. Suvereenisuuden symbolina ovat kalastuskiintiöt.

Vaikka kalastuksen osuus Britannian bruttokansantuotteesta on vain 0,1 prosenttia, kyse on periaatteista.

Kanaalin toisella rannalla on Ranska, jonka kalastajat ovat hekin poliittisesti kiihkeitä. Ranskassa lähestyvät vaalit, eikä presidentti Emmanuel Macronia huvittaisi hävitä niitä turskan takia. Myös EU:n pääneuvottelijalleen Michel Barnierille antama mandaatti on tiukka, vaikka on jo selvää, että myös EU:n pitää liikahtaa. Liikahdukseen tarvitaan Ranskan ja Saksan yhteistä kantaa.

Ratkaisematta on, miten tasa­vertai­set kilpailuedellytykset eurooppalaisilla ja Britannian yrityksillä on jatkossa. Brittien on periaatteessa mahdotonta suostua EU-tuomio­istuimen valvontaan – jotenkin jokin muu riitojenratkaisumenettely olisi löydettävä. EU:ta kiinnostaa myös, millaisia valtiontukia Britannia suunnittelee antaakseen happea korona­viruksen ja brexitin kurittamille yrityksilleen. Suhde valtiontukiin jakaa kuitenkin myös Saksaa ja Ranskaa.

Moni uskoo, ettei sopimusta synny. Sopimusta vastaan puhuu moni asia. Mutta Johnson laskee vain poliittisia pisteitä. Sopimus voisi näyttää voi­tolta keskellä pandemiaa.

Skotlantikin luo nyt painetta. Jos sopimusta ei tule, vaatimukset ­uudesta itsenäistymiskansanäänestyksestä saavat vauhtia. Samoin on mietittävä Pohjois-Irlantia.

Monille yrityksille sopimukseton ero olisi kova paikka. Koronavirus­kriisin keskellä yritykset eivät ole valmistautuneet siihen, mitä vuodenvaihteessa on edessä. Sinänsä Britannian taloudelle ero EU:sta on katastrofi, tuli sopimusta tai ei. Mikään sopimus ei ole verrattavissa siihen, että britit pysyisivät mukana EU:n sisämarkkinoilla.

Juuri nyt eletään brexitin parasta aikaa. Britit saivat eronsa, mutta eivät vielä sen seurauksia.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.