Muut lehdet

Kaleva toteaa, että verkko­yhtiöiden sähkön­siirto­hintojen korotukset ovat kiukuttaneet aiheellisestikin monia.

”Jatkuvat hinnankorotukset on nielty hammasta purren, koska niitä on perusteltu myrskyjen varalta tehdyillä investoinneilla. Myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamat laajat säh­kökatkokset ovat herättäneet arvostelua, ja sähköverkkoyhtiöitä on patistettu rakentamaan maakaapeleita.”

”Ylen tekemän selvityksen mukaan sähkön siirtohintojen taustalla olisi vain osittain myrskyihin varautuminen, vaikka myös verkkojen uusimisesta koituu kuluja.”

”Energiavirasto myöntää, että valvontamenetelmien muutokset ovat mahdollistaneet sähkönjakelun hinnankorotukset. Tavoitteena olisi kuitenkin ollut vain se, että sähkön jakeluverkkoyhtiöt voivat saada riittävästi tulorahoitusta toimitusvarmuus­investointien toteuttamiseksi.”

”Osalla verkkoyhtiöistä on kyljessään ruma mainelommo, vaikka ne ovat toimineet laillisesti Energiaviraston määrittelemän valvontamekanismin puitteissa.”

”Kansalaisilla on petetty olo samalla, kun verkkoyhtiöiden omistajat näyttävät onnistuneen saamaan itselleen ehtymättömän hillotolpan.”

”Oikeudenmukaisuuden nimissä sähkönsiirtomaksuja pitäisi voida myös palauttaa kuluttajille, kuten Kuluttajaliitto on vaatinut.”

Aamulehden mukaan lain­säätäjät ja viran­omaiset vastuussa nyky­tilasta.

”Kun lainsäädäntöä sorvattiin ison myrskyn jälkeen, ei asioita mietitty ihan loppuun asti, ohjaavan valvonnan toteuttaminen jäi puolitiehen.”

”On ymmärrettävää, etteivät sähköyhtiöt voi tehdä isoja investointeja ilman tulorahoituksen kasvattamista. Sikäli yhtiöt ovat toimineet täysin lain mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa osin monopoliasemassa toi­miville yhtiöille liian vapaata oikeutta säädellä siirtohintoja. Pahimmassa tapauksessa kysymys olisi jo lähes verotuksen luonteisesta toiminnasta.”

”Tärkeintä on katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta. Yhtiöille pitää taata kohtuullinen mahdollisuus tuottoon, mutta selkeä ylihinnoittelu on kitkettävä.”

Karjalainen odottaa hallitukselta sähkö­markkina­lain muutos­esitystä vielä loka­kuun aikana.

”Vaikka lakimuutos saataisiin voimaan heti ensi vuoden alusta, on helppo ennustaa, että asiakkaan maksamiin siirtohintoihin tuskin tulee nopeasti muutoksia, alennuksista puhumattakaan.”

”Poliittisestikaan lakimuutos ei ole helppo läpimenojuttu. – – Vaikea kysymys on esimerkiksi se, voidaanko lailla määrätä yrityksille maksimirajaa liiketoiminnan tuotoille.”