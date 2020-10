Sähköyhtiöiden velvollisuus on parantaa sähköverkon turvallisuutta

Koska ylisuuret sähkön siirtohinnat on jo asiakkailta peritty ja takaisin saaminen on vaikeaa, sähköyhtiöt on velvoitettava tekemään nopeutetussa aikataulussa tärkeät sähköverkon uusinvestoinnit, kuten maakaapeloinnit ja muut huoltovarmuuteen liittyvät panostukset. Tämähän oli myös siirtohintojen ”vapauttamisen” alkuperäinen tarkoitus. Näillä investoinneilla olisi nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa myös huomattava elvyttävä vaikutus, ilman valtionvelan kasvattamista. Moni nyt kilometritehtaalla oleva ammattilainen voisi löytää mielekästä ”koronavirusvapaata ulkotyötä”.

Virheellisten laskelmien ja arvioiden perusteella yhtiöitettyjen luonnollisten monopolien kansallistaminen takaisin yhteiskunnan julkiseksi omaisuudeksi ei liene mahdollista edes osittain.

Timo Ruottinen

ekonomi, Tampere

