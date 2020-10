Valtiovarainministeriö on valmistellut esityksen kuntarakennelain muuttamisesta. Muutoksen tavoitteena on edistää niin sanottuja vapaaehtoisia kuntaliitoksia myöntämällä harkinnanvaraisia yhdistymisavustuksia. Kuntaliitokseen kannustavien toimenpiteiden sijaan mielestäni olisi kehitettävä kannusteita, jotka lisäävät kuntien vapaaehtoista yhteistyötä ilman hallinnollista byrokratiaa. Pyrkimyksenä ei saa olla, että kunnat ajetaan tilanteeseen, jossa ainoa vaihtoehto on ”vapaaehtoinen” kuntaliitos.

Koko maassa on turvattava toimiva paikallishallinto, joka toteutuu parhaiten kattavan kuntaverkoston pohjalta. Yhdenkään kunnan olemassaolo ei tietenkään ole itseisarvo. Kunnat ovat alueensa asukkaita varten turvaamassa palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet. Kuntien yhteistyö voi toimia todella hyvin esimerkiksi koulutoimen, teknisen toimen ja monien asiantuntijuustehtävien kohdalla.

Suomen talvisodan henki syntyi jo paljon ennen talvisotaa. Se syntyi kunnallishallinnossa, jossa ihmiset yhdessä oppivat päättämään yhteisistä, paikallisista asioistaan. Sitä yhteistyön henkeä tarvitsemme vieläkin, ja se perustuu paikalliseen yhteisöllisyyteen.

Yrjö Eronen

kunnanjohtaja, Rääkkylä

