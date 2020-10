Tulevaisuuden hyvää johtamista varten tarvitaan avointa keskustelua siitä, millaisen työelämän haluamme ja miten sen yhdessä luomme.

Mediassa on pohdittu, millaista johtajuutta nykypäivän työelämässä tarvitaan.

Hyvä johtaminen ei synny itsestään, vaan se vaatii konkreettisia valintoja ja tekoja. Tulevaisuuden hyvää johtamista varten tarvitaan avointa keskustelua siitä, millaisen työelämän haluamme ja miten sen yhdessä luomme.

Etenkin nuorten kuunteleminen on tärkeää, sillä he ovat rakentamassa omaa tulevaisuuttaan ja tulevaisuuden työelämää – he jos ketkä tietävät, millaista on hyvä johtaminen juuri heille.

Alustan vuoropuhelulle tarjoaa hallituksen Työ 2030 -ohjelma ja sen sisällä toimivat verkostot. Ohjelma vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria, kirittää Suomea digiaikakauden johtavaksi työelämään liittyvien innovaatioiden kehittäjäksi ja Suomen työhyvinvointia maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelmaan ovat sitoutuneet kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä monet muut työelämän vaikuttajat.

Mitä enemmän saamme aikaan keskustelua johtamisen onnistumisista ja hyvistä käytännöistä, sitä helpompaa muiden organisaatioiden on niitä kokeilla. Ja sitä nopeammin kasvaa kilpailukykymme. Arvostava ja kannustava johtaminen vähentää myös työkyvyttömyyden riskiä, millä on suora vaikutus työllisyysasteeseen.

Työn sisällöt, työn tekemisen tavat ja paikat sekä työnantajan ja työntekijän välinen suhde muuttuvat. Ei riitä, että juhlapuheissa korostetaan, kuinka henkilöstö on tärkein voimavaramme. Puheilla on oltava myös katetta.

Ari Rämö

konsultti, kirjailija, Työ 2030 -ohjelman kummi

Liisa Hakala

johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

