Koronaviruksen tarttumista rokotus ei estä.

Tiedesivuilla (HS 15.10.) julkaistussa jutussa lapsen koronataudista ei mainita lainkaan ilmeisintä selitystä. Jo keväästä lähtien on esitetty sekä teorioita että tutkimuksia, joiden mukaan MPR-rokotus (tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko) voi lieventää covid-19-tautia tai tehdä sen kokonaan oireettomaksi. Viruksen tarttumista rokotus ei estä.

Suomessa lapset saavat kaksi annosta MPR-rokotetta, ensin 12 kuukauden iässä ja toisen kerran esikoulussa. Tämä voi olla erittäin hyvä ajoitus koronavirusta ajatellen. Kolmas MPR-rokotus annetaan armeijassa, mikä voi edelleen lieventää tautia nuorilla aikuisilla.

Selityksiä MPR-rokotuksen vaikutukselle on kaksi. MPR-rokotus – ja myös pelkkä tuhkarokkorokotus – tehostaa luontaista immuniteettia. Tuhkarokkorokotuksen on todettu vähentävän lasten kuolleisuutta kehitysmaissa myös muihin sairauksiin kuin tuhkarokkoon. Toiseksi tuhkarokkoviruksessa (fuusioproteiinissa) on 30 aminohapon pätkä, joka on samankaltainen kuin koronaviruksessa, jolloin voi syntyä todellinen covid-19-taudilta suojaava ristireaktio tuhkarokkovasta-aineiden välityksellä.

Aikuisten osalta on ihmetelty, miksi amerikkalaisella sota-aluksella 855 sotilasta sairastui koronavirukseen mutta vain yksi joutui sairaalaan. Syyksi on arveltu, että myös Yhdysvaltojen laivastossa – kuten Suomen puolustusvoimissa – alokkaat saavat MPR-rokotuksen.

Äskettäin onkin aloitettu kansainvälinen 30 000 osanottajan kontrolloitu tutkimus terveydenhoitohenkilökunnalla. Siinä selvitetään, estääkö MPR-rokotus covid-19-tautia. Tutkimusta tehdään Bill ja Melinda Gatesin säätiön rahoituksella.

Suomessa lasten MPR-rokotus on hyvällä mallilla. Koronavirusrokotetta odotellessa voisi harkita MPR-rokotuksen laajentamista vielä nykyisestään.

Timo Vesikari

emeritusprofessori, rokotetutkija, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.