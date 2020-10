Pelastuslaitos varoittaa, poliisi tiedottaa, ministeriö ohjeistaa kansalaisia. Kaikki tämä tuntuu tapahtuvan nykyisin Twitterissä. Missä ja milloin on tehty päätös, että viranomaisten kansalaisiin kohdistuva, jopa henkeen ja terveyteen liittyvä ohjeistus annetaan niin usein kyseisessä sovelluksessa?

Koska näin kuitenkin tapahtuu, onko jossain julkaistu lista viranomaisten käyttämistä tileistä, joita on pakko seurata saadakseen kaiken tärkeän informaation, jonka viranomaiset Twitterissä jakavat? Jos ei ole, tällainen on lista on ehdottomasti tehtävä ja julkaistava mahdollisimman monella foorumilla.

Kari Luostarinen

Lappeenranta

