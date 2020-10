Turvakotijakson jälkeen on tärkeää saada oma asunto

Asiakkaan ei usein ole turvallista palata vanhaan osoitteeseensa. Turvakotijaksoa voi seurata asunnottomuus, jos asiakas joutuu turvakotijakson jälkeen asumaan läheistensä luona tai tilapäisessä asunnossa.

Tällä viikolla vietetään taas asunnottomien yötä. Myös turvakodeissa kohdataan asunnottomia. Turvakotijaksoa voi lisäksi seurata asunnottomuus esimerkiksi niin, että asiakas joutuu turvakotijakson jälkeen asumaan läheistensä luona tai tilapäisessä asunnossa, koska pysyvää asuntoa ei saada riittävän nopeasti. Epävarma tilanne ei edistä väkivallasta toipumista.

Turvakoti on paikka, jonne läheisissä ihmissuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut henkilö voi tulla ilman lähetettä ja maksutta saamaan turvaa ja ammatillista apua tilanteeseensa.

Akuutin kriisin jälkeen on tärkeää päästä elämään tavallista arkea. Työskentelyjakson jälkeen moni haluaa aloittaa uuden, turvallisemman elämän omassa vuokra-asunnossaan.

Etenkin Helsingissä asunnon saaminen on vaikeaa. Asunnon hakijoita on paljon, ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa elävät kilpailevat siitä, kenen asunnontarve on kiireellisin. Asunnonhakijoiden kanssa työskentelevät viranomaiset ja muut ammattilaiset kirjoittavat omille asiakkailleen puoltolausuntoja, jotka ovat nykyään todennäköisesti lähes turhia.

Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa ei aina tunnisteta syyksi asunnon vaihtoon, koska asiakas ei ole asunnoton. Asiakkaan ei kuitenkaan usein ole turvallista palata vanhaan osoitteeseensa.

Turvakotien asiakkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, ja siksi asiakkaiden mahdollisuudet asunnon saamiseen ovat erilaiset. Asiakkaat, jotka käyvät töissä tai opiskelevat, saavat asunnon yleensä nopeammin ja helpommin kuin työttömät tai perhevapailla olevat.

Vaikeuksia on myös monilla maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla, ja esimerkiksi romanit tuntuvat edelleen kohtaavan kielteisiä asenteita asuntoa hakiessaan.

Asunnon saamisen vaikeus ei ole riittävä peruste turvakotijakson jatkumiselle kriisijakson jälkeen. Erityisesti eteläisessä Suomessa turvakotipaikat ovat usein täynnä, eikä paikkoja voi pitää varattuna asuntoa odottaville.

Niinpä kotikunnat järjestävät osalle turvakotien asiakkaista tilapäisen asunnon siihen saakka, että asiakas saa oman vuokra-asunnon. Tilapäiset asunnot hankitaan yleensä ostopalveluna. Ne aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle.

Asiakkaan kokema epävarmuus asumisesta jatkuu, ja arki päiväkoteineen, kouluineen ja työssä käynteineen saattaa vaikeutua huomattavasti, sillä väliaikaisen asunnon sijaintiin ei juuri voi vaikuttaa.

Pääkaupunkiseudun turvakodit toimivat osana valtakunnallista turvakotiverkostoa, ja niiden henkilöstöllä on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Turvakotien vastuuhenkilönä toimii pääsääntöisesti laillistettu sosiaalityöntekijä.

Vaikkei turvakodin ammattihenkilöstöllä olekaan viranomaisroolia, he pystyvät arvioimaan turvakotijakson kestoa ja sitä, missä vaiheessa asiakkaan on turvallista siirtyä turvakodilta eteenpäin.

Toivomme, että ammatillinen arviomme näkyisi asuntojen tarjoamisena turvakotien asiakkaille.

Laura Laine

turvakodin johtaja, sosiaali­työntekijä, Sophie Mannerheimin turvakoti / Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Helsingin yhdistys

Minna Remes-Sievänen

vastaava sosiaalityöntekijä, Turvakoti Haaga

Tommi Tolmunen

vastaava sosiaalityöntekijä, Turvakoti Toukola

Pääkaupungin turvakoti ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.