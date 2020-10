Ikääntymisen aiheuttamat viat eivät kuulu myyjän vastattaviksi.

Omakotitalot menevät kuin kuumille kiville, otsikoidaan nyt.

Helsingissä hintataso on toki hirmuinen, mutta tarjonnassa näkyy vääristymä. Markkinoilta puuttuvat lähes kokonaan muutamia vuosikymmeniä vanhat talot, joissa on tehty remontteja joskus 1980-luvulla, asuttu mukavasti koko ajan mutta peruskorjauksen tarvetta taas on.

Niitä ei uskalleta panna myyntiin, koska valtakunnassa vallitsee yleinen harhaluulo, että myyjä on lain mukaan viisi vuotta löysässä hirressä, odottamassa ostajan hintaviakin vaatimuksia talon vikojen korjauksista. Siksi ei uskalleta myydä tai myydään tonttina maininnalla: talo purkukuntoinen. Myyjä menettää kelpo talostaan ison summan rahaa, ja aikakautensa talokaunottaria pannaan surutta maan tasalle. Väärä tieto näkyy vaivaavan myös alan ammattilaisia, kuten osaa kiinteistönvälittäjistä.

Lain eli maakaaren mukaan talon virheistä voi tietysti vaatia hinnanalennusta, mutta talot ikääntyvät, eivätkä ikääntymisen aiheuttamat viat kuulu myyjän vastattaviksi. Ne on jo huomioitu hinnassa. Jos esimerkiksi 40 vuotta vanha peltikatto alkaa yllättäen vuotaa viikon kuluttua kaupanteosta, ostaja ei yleensä voi vaatia myyjältä osaakaan korjauskustannuksista. Katto on käyttöikänsä päässä.

Monetkaan ikääntyneen talon korjaustarpeet eivät siis ole lainmukaisia virheitä vaan vanhan talon ominaisuuksia. Taloja voitaisiin panna aivan hyvin myyntiin järjellisellä hinnalla kertoen ostajille talon tiedot, ja myyjät voisivat nukkua yönsä rauhassa. Kuka kertoisi tämän talokaupan osapuolille, jotka nyt saavat tietonsa lähinnä lehtien homejutuista ja Facebookin keskusteluista, kun muuta ei ole tarjolla.

Marianne Saine

asuntokauppariitojen valmistelija ja esittelijä

eläkkeellä, Helsinki

