Kiinnostaisi tietää, mikä on hallituksen suunnitteleman autojen romutuspalkkion ilmastovaikutus.

Tavallinen suomalaisautoilija ajaa vuodessa noin 16 000 kilometriä. Jos hänellä on 10–15 vuotta vanha auto, joka on asiallisesti huollettu ja kunnossa, sillä on käyttövuosia edelleen kymmenkunta. Mutta sen markkina-arvo on samaa suuruusluokkaa kuin nyt suunniteltu romutuspalkkio.

Kuinka monta vuotta uudella vähäpäästöisemmällä autolla pitää ajaa, että sen valmistamisesta syntynyt hiilidioksidipäästö alittaa vanhan auton käytöstä syntyneen suuremman päästön? Äskettäin julkisuudessa oli tutkimus, että sähköautolla pitää ajaa 150 000 kilometriä ennen kuin se alkaa säästää ilmastoa verrattuna vastaavaan polttomoottoriautoon.

Eikö ilmaston kannalta tavoitteena pitäisi olla mahdollisimman vähän ajoa ja mahdollisimman ekologisesti? Lisäksi auto pidetään kunnossa loppuun asti. Tuntuu, että romutuspalkkiolla vain kiihdytetään entisestään kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Matti Stenroos

Hämeenlinna

